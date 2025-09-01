El remanente municipal dejará 427.000 euros en nuevas inversiones para Cártama

El pleno del Ayuntamiento de Cártama aprobó en su sesión de agosto una modificación presupuestaria por valor de 427.249 euros con cargo al remanente ... de tesorería. Se trata de un expediente que complementa el presupuesto municipal de 26,5 millones de euros aprobado a principios de año y que, según el gobierno local, permitirá acometer nuevas actuaciones en distintos ámbitos antes de que finalice 2025. La medida fue respaldada únicamente por el PSOE, que gobierna en mayoría, mientras que los concejales de PP, VOX y Ciudadanos votaron en contra.

Desde el área de Hacienda se detalló que la modificación incluye partidas para proyectos como la remodelación del Parque Los Naranjos, la reparación de caminos y depuradoras, el mantenimiento de instalaciones deportivas o la gestión de residuos en zonas periféricas. También contempla fondos para actividades juveniles, promoción turística y la compra de cubas para el Punto Limpio. «Son actuaciones muy medidas, pensadas para obtener el máximo rendimiento de los recursos disponibles y que repercutan directamente en la vida diaria de los cartameños», defendió el concejal Miguel Espinosa durante el debate plenario.

El gobierno municipal subrayó además que el remanente es una herramienta necesaria para dar respuesta a las incidencias que van surgiendo a lo largo del año. Espinosa recordó que Cártama es uno de los municipios con menor presión fiscal de la provincia, lo que se traduce en un presupuesto ajustado que requiere constantes revisiones. En este sentido, insistió en que el objetivo es que los vecinos «vean cómo los impuestos se transforman en mejoras tangibles en instalaciones, servicios y espacios públicos». También se apuntó a la necesidad de seguir trabajando junto a otras administraciones en ámbitos como la educación o la sanidad para adecuar los servicios al fuerte crecimiento demográfico que experimenta el municipio.

Para el equipo de gobierno socialista, la aprobación de esta modificación presupuestaria supone garantizar que la localidad pueda seguir avanzando en la mejora de infraestructuras básicas y en la adecuación de espacios públicos. El alcalde y los concejales del PSOE lamentaron la falta de apoyo de la oposición, a la que reprochan «no querer repercutir en mejoras para la ciudadanía unos fondos que están disponibles y que permiten optimizar al máximo los recursos municipales». En palabras de Espinosa, estas inversiones representan un compromiso con los cartameños, especialmente en un contexto de crecimiento poblacional que obliga a redoblar esfuerzos en servicios esenciales.

El gobierno local insiste en que se trata de proyectos de ejecución inmediata y con impacto directo en la vida diaria de los vecinos. Ejemplos de ello serían la inversión en el mantenimiento del servicio de recogida y hospedaje de animales abandonados, en cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, o los recursos destinados a actividades juveniles y de promoción cultural y turística. «Es nuestra obligación mantener y mejorar los servicios que prestamos con un presupuesto limitado, y el remanente nos da margen para hacerlo sin incrementar la presión fiscal sobre los vecinos», subrayó el edil de Hacienda.

Críticas del PP

El Partido Popular, por su parte, ha cargado con dureza contra la medida. Los populares denuncian que el PSOE «vuelve a meter mano al remanente municipal para no hacer nada», destinando dinero a partidas dispersas y sin planificación clara. Como ejemplo, señalaron los 126.000 euros aprobados para la remodelación del Parque Infantil de Los Naranjos, una actuación que ya estaba incluida en el presupuesto inicial con más de 100.000 euros y que aún no se ha ejecutado. «Es un ejemplo más de improvisación y engaño a los vecinos: se anuncian proyectos que no se cumplen y luego se vuelve a recurrir al remanente para cubrirlos otra vez», criticaron.

El PP también cuestionó la inclusión de más de 3.000 euros para la realización de vídeos de dos eventos municipales, la fiesta de la Bella Jarifa y la Navidad, al considerarlos gastos superfluos frente a problemas que consideran prioritarios, como las deficiencias en la red de agua. Además, subrayaron que la Intervención Municipal emitió un informe desfavorable al expediente, alertando de que no se cumplen los requisitos de urgencia ni de falta de crédito exigidos por la normativa. Para los populares, el PSOE ha actuado con «irresponsabilidad y poca transparencia» al seguir adelante con la aprobación a pesar de estas advertencias.

Con esta decisión, el debate sobre el uso del remanente municipal vuelve a situarse en el centro de la agenda política local. Mientras el gobierno socialista defiende su empleo para atender necesidades inmediatas y mantener el nivel de servicios, la oposición reclama una estrategia a largo plazo con proyectos estructurales y duraderos. La modificación presupuestaria queda aprobada y se ejecutará en los próximos meses, aunque la confrontación política en torno a la gestión económica de Cártama promete prolongarse en lo que resta de mandato.