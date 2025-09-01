Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El pleno del Ayuntamiento de Cártama del mes de agosto. SUR

El remanente municipal dejará 427.000 euros en nuevas inversiones para Cártama

El gobierno local defiende que las partidas mejorarán instalaciones y espacios públicos, mientras que el Partido Popular critica falta de planificación y transparencia

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:02

El pleno del Ayuntamiento de Cártama aprobó en su sesión de agosto una modificación presupuestaria por valor de 427.249 euros con cargo al remanente ... de tesorería. Se trata de un expediente que complementa el presupuesto municipal de 26,5 millones de euros aprobado a principios de año y que, según el gobierno local, permitirá acometer nuevas actuaciones en distintos ámbitos antes de que finalice 2025. La medida fue respaldada únicamente por el PSOE, que gobierna en mayoría, mientras que los concejales de PP, VOX y Ciudadanos votaron en contra.

