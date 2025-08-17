La regidora de la feria de Antequera y sus siete manolas, listas para reinar

La Real Feria de Agosto nombra a una mujer como regidora, que acompañada de sus manolas, hacen presente a la mujer en las fiestas veraniegas. ... Este año, el Ayuntamiento de Antequera ha nombrado para tal puesto a la profesora Lourdes Moreno Aragón.

Desarrolla su labor educativa en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla Estación, donde en la actualidad es su jefa de estudios y fue durante más de diez años su directora.

Es una de las sensaciones más grande que ha vivido: «Madre, regidora, por supuesto, es un orgullo y… maestra. Madre, maestra y regidora». Lo tiene ya asumido: «Todavía tengo mi pellizquito, porque como siempre digo, es una responsabilidad muy grande, pero creo que con mi grupo de manolas estamos preparadas, preparadísimas para darlo todo y hacerlo lo mejor posible».

Junto a ella habrá siete mujeres que le acompañen, las manolas. «Son parte de mí, parte de mi vida. Está mi hermana Araceli que es para mí, mi mitad, siempre está ahí en los momentos muy duros que yo he pasado en mi vida, siempre está con mis hijos y yo pues para mí eso es fundamental».

También la acompaña su sobrina María José Moreno, «que tiene dos hijos pequeños, está cuidando a su padre, sus responsabilidades en su trabajo como empresaria agrícola, pero me dijo que no me podía decir que no. Para mí es como si fuera una hija y la verdad es que es encantadora».

Seguimos con Bela Pinto Machucan,madrina de su hijo Pablo, «somos como hermanas y tenemos una relación de amistad de hace más de 50 años y la verdad es que es mi comadre de mi alma. En su familia me siento una más, su madre incluso me dice que soy la quinta hija de ellos. Entonces eso es bonito que la gente te quiera».

«Luego está Carmen Moreno Rincón, mi prima, que hemos nacido casi juntas, porque aparte de que vivíamos en el mismo edificio, pues teníamos mucha relación de familia y de amistad».

Por otra parte, «Charo Sánchez, que también es una gran persona, es la mujer de un primo mío, pero como si fuera ella mi prima. Es maestra en Loreto y también una magnífica docente que también ejerce su labor como logopeda y muy implicada en todos los temas sociales de Antequera».

Sigue para María José Sánchez «que es la nueva hermana mayor de la Cofradía de la Soledad, a la que tengo el orgullo de pertenecer y además mi hijo es el primer teniente hermano mayor. Es un sueño que él tenía y María José ha contado con él y la verdad es que es una chica estupenda y muy trabajadora también ha pasado momentos muy duros en su vida y además, esto lo sabe muy poquita gente, le pedí que fuera manola justo después de las elecciones, delante de la Virgen de la Soledad».

Y Rocío Peralta González, «mi compañera de trabajo, pasamos muchísimas horas del día juntas porque trabajamos en el mismo cole y es una magnífica persona, una madre maravillosa y una compañera ejemplar. Y quería que estuviera».

Ante la Real Feria de Agosto de 2025

¿Qué le dice al antequerano? ¿Por qué hay que dejar para otro día la playa? «Pues porque sí, pues porque Antequera es maravillosa y la feria es el lugar de encuentro, de conversaciones sin tiempo, de saludos, de bailes y de vivir ratos de convivencia que luego después con el devenir diario no hay tiempo».

¿Y qué le decimos a la gente de fuera? «Que hay que venir a Antequera. Antequera tiene los 365 días del año su magia y en la semana de feria que vengan, que conozcan la feria de Antequera, que paseen por Antequera, por su patrimonio y se maravillen de lo que tenemos. Que sé que hace mucho calor, pero bueno, calor hace en todas partes. Que vengan y que vivan la feria con cariño y compartiendo momentos con los demás».