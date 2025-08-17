Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el centro, la regidora Lourdes Moreno con la pregonera y las manolas A.J.G.

La regidora de la feria de Antequera y sus siete manolas, listas para reinar

Lourdes Moreno es profesora en Bobadilla y pertenece a una familia muy involucrada de la ciudad

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:18

La Real Feria de Agosto nombra a una mujer como regidora, que acompañada de sus manolas, hacen presente a la mujer en las fiestas veraniegas. ... Este año, el Ayuntamiento de Antequera ha nombrado para tal puesto a la profesora Lourdes Moreno Aragón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  6. 6 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?
  7. 7 Luismi, hospitalizado con varias fracturas maxilofaciales, tendrá que pasar por el quiríofano
  8. 8 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  9. 9

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  10. 10 Dónde comer en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La regidora de la feria de Antequera y sus siete manolas, listas para reinar

La regidora de la feria de Antequera y sus siete manolas, listas para reinar