Trabajos de mejora en el cauce del río Guadalteba. SUR

Refuerzan el cauce del río Guadalteba con actuaciones clave para prevenir nuevos desbordamientos

Las obras incluyen el rebaje del lecho fluvial y la reconstrucción de una escollera de mayor dimensión con más de 10 metros de refuerzo

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Teba

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:31

El cauce del río Guadalteba está siendo objeto en las últimas semanas de un importante plan de mejora destinado a corregir los daños ocasionados por la dana del pasado octubre y a prevenir futuros desbordamientos en su paso por el término municipal de Teba. Las intensas lluvias de aquel episodio provocaron la salida del agua hacia varias parcelas privadas situadas junto al río, poniendo de manifiesto la necesidad de acometer obras de calado que garanticen la seguridad del entorno y minimicen los riesgos ante nuevos fenómenos meteorológicos adversos.

