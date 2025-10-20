Refuerzan el cauce del río Guadalteba con actuaciones clave para prevenir nuevos desbordamientos

El cauce del río Guadalteba está siendo objeto en las últimas semanas de un importante plan de mejora destinado a corregir los daños ocasionados por ... la dana del pasado octubre y a prevenir futuros desbordamientos en su paso por el término municipal de Teba. Las intensas lluvias de aquel episodio provocaron la salida del agua hacia varias parcelas privadas situadas junto al río, poniendo de manifiesto la necesidad de acometer obras de calado que garanticen la seguridad del entorno y minimicen los riesgos ante nuevos fenómenos meteorológicos adversos.

Las actuaciones, impulsadas por el Ayuntamiento de Teba con el apoyo de la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, se centran en dos ejes fundamentales: el rebaje de la caja del río y la reconstrucción de la escollera de piedras. Ambas intervenciones buscan recuperar el comportamiento natural del cauce y aumentar su capacidad para canalizar el agua de manera eficaz, evitando que se repitan las escenas vividas tras las lluvias torrenciales del otoño pasado.

El primero de estos trabajos consiste en un rebaje del cauce fluvial. Según explica el consistorio, las continuas tormentas registradas en los últimos años han ido provocando un relleno artificial del lecho del río, elevando su nivel por encima del que históricamente había tenido. Esta alteración del terreno fue determinante en el desbordamiento de octubre, al dificultar el flujo natural del agua. Para solucionarlo, se ha procedido al vaciado de la caja del río, devolviéndola a su cota tradicional y facilitando así que el cauce pueda reconducir de manera adecuada el caudal en momentos de crecida.

El material extraído durante esta operación, principalmente tierra vegetal, no se desechará, sino que será reutilizado en la segunda gran actuación del plan: la reconstrucción y refuerzo de la escollera de piedras. Esta estructura, cuya función principal es canalizar el curso del agua y proteger las márgenes del río, había sido instalada apenas unos meses antes de la dana, pero resultó insuficiente frente a la magnitud de las lluvias torrenciales.

La nueva escollera que se está levantando será de mayor dimensión que la anterior y contará además con un refuerzo de más de 10 metros de tierra, una mejora técnica que busca prevenir su deterioro ante futuros episodios de precipitaciones intensas. Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende asegurar que el cauce permanezca estable y que el agua discurra por su trayectoria natural sin afectar a las parcelas cercanas.

Desde el consistorio destacan que esta intervención supone «una de las actuaciones más importantes realizadas en décadas en el río Guadalteba» y que marca un punto de inflexión en la gestión del riesgo de inundaciones en el municipio. El objetivo es no solo reparar los daños provocados por el temporal del pasado año, sino también reforzar la capacidad del río para responder a fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos.

El Ayuntamiento ha querido reconocer también el papel de la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, que ha atendido las demandas trasladadas desde el municipio y ha actuado conforme a los criterios técnicos necesarios para resolver la problemática. Esta colaboración institucional ha sido clave para poner en marcha unas obras que, según subrayan desde el equipo de gobierno, eran «urgentes e imprescindibles» tras los sucesos del otoño pasado.

El rebaje del cauce y la reconstrucción reforzada de la escollera permitirán aumentar la capacidad hidráulica del río, mejorar su comportamiento ante lluvias intensas y prevenir nuevos desbordamientos, un objetivo prioritario para el municipio tras los daños sufridos el año pasado.