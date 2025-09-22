Reabre el bar del hogar del jubilado de Alhaurín de la Torre tras casi 2 años

El bar del Centro del Mayor de Alhaurín de la Torre, que bajó la persiana el pasado 20 de diciembre de 2023, es decir, hace ... unos 22 meses, de manera inesperada, reabre con nueva dirección.

El establecimiento, en funcionamiento desde el pasado viernes, está gestionado en esta nueva etapa por la empresa que ganó el contrato de licitación para su explotación: Restaurantes Cerca del Mar S.L.

La adjudicación del contrato se produjo a finales del pasado mes de junio por un canon anual de 15.000 euros (1.250 al mes) y un plazo de dos años, con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. Al concurso, publicado el pasado mes de marzo, se presentaron cuatro ofertas.

Este procedimiento, sin nada destacable, es consecuencia, eso sí, de una situación anómala que dio lugar a un farragoso trámite. Y es que, antes de poder sacar a concurso este servicio, fue necesario que, a comienzos del año pasado, el pleno de la Corporación aprobara, por unanimidad, la rescisión del contrato de la anterior concesionaria «por reiterados incumplimientos y el cierre sorpresivo y unilateral».

A partir de ahí, comenzó la elaboración de un nuevo pliego que especificaba el precio de una serie de comidas y bebidas, fundamentalmente los habituales para desayunos y almuerzos, incluyendo menús a 9 euros.

Una expediente que, según el Gobierno local ha sido «largo, minucioso, muy técnico y con multitud de aristas burocráticas que buscaba otorgar la mayor seguridad jurídica posible y evitar así más episodios desagradables en este servicio». El cierre, además de generar malestar entre los usuarios y usuarias del bar, habitual centro de reunión para los jubilados y jubiladas, fue motivo de crítica política, encabezada por el PSOE.

Durante el tiempo que ha estado cerrado, se ha aprovechado para acometer pequeñas mejoras y obras para diferenciar los suministros.

Ampliar

El restaurante-bar del Centro del Mayor 'San Sebastián', ubicado en los bajos del edificio en su entrada por la plaza de los Regulares, ha sido inaugurado este lunes por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Comercio, María del Mar Martínez; el edil del Área del Mayor, Miguel Pacheco; otros miembros de la Corporación; y los responsables de la empresa concesionaria.

En la carta de la que disponen se puede disfrutar de pescados, carnes, ensaladas, tapas y arroces y también de churros para el desayuno. La terraza dispone de dos grandes pantallas para la retransmisión de eventos deportivos o de otro nivel y poder disfrutar del buen tiempo en el exterior. En ella, se encuentran dos zonas diferenciadas en el estilo y mobiliario, ya que una está dedicada a las comidas, mientras que la más próxima a la calle Álamos está dedicada a los cócteles y copas.

La concejala de Comercio, María del Mar Martínez, ha asegurado que este momento «era muy esperado por los mayores y por el pueblo en general» que ya pueden volver a disfrutar de este bar que se encuentra en un lugar «céntrico y muy acogedor» y ha afirmado que desde el Ayuntamiento se ha realizado todos los trámites necesarios para que el servicio sea de calidad y duradero.