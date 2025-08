El PSOE denuncia que el alcalde de Alhaurín de la Torre «falseó títulos»

Las sospechas sobre currículum inflados, nueva arma arrojadiza de la política española desde que dimitiera el comisionado del Gobierno para la dana por no poder demostrar que poseía el título universitario que aseguraba tener, ... llega a Alhaurín de la Torre. En un comunicado, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, exige explicaciones públicas al alcalde del municipio, Joaquín Villanova, histórico del PP provincial, ya que, asegura, no casan los datos sobre su formación que aparecen en la web municipal y en la de Federación Andaluza de Municipios y Provincias, cuya vicepresidencia ocupa. «Se ha detectado una posible manipulación en la trayectoria del regidor para acceder como vicepresidente de la FAMP, elegido por el propio Partido Popular, lo que califica como una situación muy grave e impropia de quienes ostentan cargos públicos», aclara.

«El respeto a la verdad y a la transparencia es fundamental en la vida pública. Los ciudadanos merecen representantes honestos, y si se confirma que ha mentido, el alcalde debe asumir responsabilidades. Esto parece un caso más a todos los currículum falsos del PP de los que Moreno Bonilla aún ha abierto la boca ya que él mismo también ha falseado el suyo», insiste Josele Aguilar.

Por su parte, la secretaria general del PSOE alhaurino, Patricia Alba, anuncia: «Interpelaremos al alcalde para que dé explicaciones en el próximo pleno municipal, que se celebrará este viernes. Esto no puede quedar impune». «Si un funcionario de la Administración que él gobierna hubiera falsificado su currículum para acceder a un puesto de trabajo, ¿qué ocurriría?, ¿qué medidas tendría que tomar el alcalde?», cuestiona Alba, que apunta así a la dimisión del máximo responsable municipal.

«Este caso no es una cuestión de titulación o de 'titulitis', es una cuestión de no mentir a la ciudadanía y de decir la verdad. No se puede hinchar el currículum para tener más prestigio y poder acceder a puestos políticos dentro de la propia Administración», dice el portavoz del partido del puño y la rosa alhaurino, David Márquez, que remacha: «Aquí no nos vale una excusa de que ha sido un error administrativo sin importancia. Nuestro compromiso con la transparencia y la ética pública es absoluto. En este Ayuntamiento no se puede tolerar ningún tipo de falsedad en el ejercicio de cargos públicos«.

Tranquilidad

Ante las acusaciones, Villanova, reduce lo ocurrido a una interpretación errónea en su presentación en la página de la FAMP, al emplear la palabra diplomado para dejar constancia de la formación obtenida mediante cursos que le han permitido obtener casi medio centenar de diplomas. Y, al respecto, es tajante: «No tengo complejo alguno de 'titulitis', he sido contable y sindicalista de UGT y me he formado de forma complementaria a mi profesión, pero no tengo carrera universitaria y nunca me he escondido». «Le doy las gracias al PSOE por poner la lupa en algo que demuestra que comencé desde abajo. Los de la lucha de clases son ahora unos estirados, yo no soy un niño bonito del PP, yo comencé a trabajar con 14 años», argumenta el alcalde.

En cuanto a su cargo en la FAMP, apunta que fue elegido por unanimidad y que nunca se le solicitó formación específica para ello, más allá de su experiencia política y de gestión en la administración municipal.

En cuanto a los títulos de cursos que ha superado, conforme a los ejemplos que ha facilitado Villanova a SUR, han sido expedidos por entidades como la Fundación Laboral de la Construcción; la Universidad Politécnica de Madrid; la Junta de Andalucía o el Ministerio para las Administraciones Públicas, entre otros.