Retenciones en la A-7054 a la altura de Santa Rosalía-Maqueda durante la mañana. SUR

El PSOE de Cártama propone anular temporalmente el semáforo de Santa Rosalía-Maqueda

Los socialistas piden al Ayuntamiento de Málaga reducir las retenciones en la A-7054 dejando sin efecto la señalización luminosa entre las 7.30 y las 9.30 horas

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:07

Comenta

La anulación temporal del semáforo situado en la barriada malagueña de Santa Rosalía-Maqueda durante las horas punta se ha convertido en la principal propuesta ... del PSOE de Cártama para frenar el creciente colapso de tráfico que afecta cada mañana a la carretera A-7054. Los socialistas llevaron esta iniciativa al pleno municipal de noviembre con el objetivo de que el Ayuntamiento de Málaga adopte medidas inmediatas que permitan recuperar la fluidez en uno de los accesos más transitados hacia la capital.

