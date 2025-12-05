El PSOE de Cártama propone anular temporalmente el semáforo de Santa Rosalía-Maqueda

La anulación temporal del semáforo situado en la barriada malagueña de Santa Rosalía-Maqueda durante las horas punta se ha convertido en la principal propuesta ... del PSOE de Cártama para frenar el creciente colapso de tráfico que afecta cada mañana a la carretera A-7054. Los socialistas llevaron esta iniciativa al pleno municipal de noviembre con el objetivo de que el Ayuntamiento de Málaga adopte medidas inmediatas que permitan recuperar la fluidez en uno de los accesos más transitados hacia la capital.

La petición, trasladada formalmente mediante una moción, plantea que el semáforo permanezca inactivo entre las 7.30 y las 9.30 horas, coincidiendo con la mayor afluencia de vehículos procedentes de Cártama y de distintos municipios del Valle del Guadalhorce. Según argumenta el grupo socialista, este punto se ha convertido en un cuello de botella que cada día ocasiona largas retenciones a trabajadores que se desplazan hacia el Parque Tecnológico de Andalucía o a otras zonas de Málaga. La A-7054 constituye una vía estratégica para el tránsito comarcal, por lo que el atasco que se genera en Santa Rosalía-Maqueda repercute de manera directa en la movilidad de miles de usuarios.

El PSOE de Cártama recuerda que la problemática no es nueva. Desde noviembre de 2024, aseguran, el Ayuntamiento cartameño viene comunicando a las concejalías de Movilidad y Seguridad del Consistorio malagueño la necesidad de adoptar una medida excepcional que reduzca la congestión en las primeras horas de la jornada laboral. Pese a estos requerimientos, sostienen, la situación ha empeorado. «El problema no solo persiste, sino que se ha agravado notablemente en los últimos meses, generando colas que, en ocasiones, alcanzan el casco urbano de Estación de Cártama, con una duración estimada de 25 a 30 minutos», subraya el portavoz socialista, Miguel Espinosa.

«El problema no solo persiste, sino que se ha agravado notablemente en los últimos meses«, relataba Espinosa

Soluciones técnicas

La moción, no obstante, no se limita a solicitar la anulación del semáforo, sino que abre la puerta a estudiar cualquier otra solución técnica que permita compatibilizar fluidez y seguridad vial. Entre las posibles alternativas, los socialistas mencionan la revisión de los tiempos de regulación, la instalación de sistemas de control dinámico del tráfico o incluso la presencia temporal de agentes en los momentos de mayor densidad circulatoria. El objetivo, recalcan, es evitar que la regulación actual siga provocando un atasco que se prolonga varios kilómetros y que afecta a la vida cotidiana de trabajadores, estudiantes y vecinos.

El PSOE insiste en que la medida sería reversible y limitada en el tiempo, concebida únicamente para las horas de entrada a los centros de trabajo y con un seguimiento técnico que garantice que no se generan riesgos adicionales. «Pedimos al Ayuntamiento de Málaga que valore con rigor esta opción y actúe con celeridad; no podemos permitir que un punto concreto siga colapsando la movilidad de toda una comarca», añade Espinosa.

Este periódico ha solicitado al Ayuntamiento de Málaga su versión sobre esta propuesta y sobre las gestiones realizadas desde Cártama para abordarla, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta. Con esta iniciativa, los socialistas cartameños aspiran a que el Consistorio malagueño adopte una solución eficaz que resuelva un problema que, afirman, ya no es puntual, sino estructural y creciente, y que afecta de forma directa a miles de desplazamientos diarios.