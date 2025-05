El PSOE de Alhaurín de la Torre reconoce a la presidenta de Abrazo Amigo

El PSOE de Alhaurín de la Torre ha hecho entrega, por octavo año, del Premio Carme Chacón. La merecedora de este reconocimiento ha sido Maribel ... Mena, presidenta de la Asociación Abrazo Amigo, de la que destaca su implicación social. Al acto han asistido, entre otros, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.

Márquez ha destacado su «emoción» por tratarse de un premio que ensalza la figura de Carme Chacón. «Tuve la suerte de conocerla. Quiero destacar tres valores de ella: su defensa de la paz, que era una catalana con raíces andaluzas y defendía como nadie que eran tierras hermanas y cómo representó con orgullo el movimiento feminista. Carme Chacón representa la fuerza y la valentía. Rompió techos de cristal, igual que muchas mujeres de este municipio, a las que os damos las gracias», ha dicho.

Por su parte, el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha destacado que el feminismo «es una seña de identidad del PSOE, no se puede ser socialista sin ser feminista, sin defender la igualdad entre mujeres y hombres».

«Estamos en un momento en el que se están cuestionando las conquistas del feminismo por parte de los sectores más reaccionarios y machistas de la sociedad. Ante esta situación, no caben titubeos ni medias tintas: no podemos dar ningún paso atrás en materia de igualdad. No podemos dudar ni ceder un milímetro en una lucha que todavía le queda camino por recorrer. Hay que tomar partido ante el ataque al feminismo, porque es un ataque a la democracia», ha afirmado.

Por su parte, el portavoz socialista en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha destacado la figura de la premiada, Maribel Mena. «La vida de Maribel es una historia de lucha, resiliencia, compromiso social y empoderamiento. Una mujer que ha hecho que Alhaurín de la Torre sea hoy un municipio mejor, más solidario, más humano, más digno para vivir. Mujeres como Maribel son responsables de que hoy España sea una referencia feminista. Mujeres que desde el anonimato, desde el trabajo invisible y la vida cotidiana, han contribuido a que avancemos como sociedad en la igualdad real y efectiva», ha dejado claro.

Por último, la secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, ha apostado por continuar trabajando en el empoderamiento de las mujeres, especialmente de las jóvenes y las niñas. «Una sociedad que incorpora de manera plena a la mitad de su población, es decir, a la mitad de su potencial, es una sociedad más fuerte, más estable y más justa», ha subrayado.

«Me preocupa mucho cómo están calando en nuestra sociedad los discursos negacionistas de la violencia machista, especialmente entre los más jóvenes. Tenemos que trabajar con los hombres jóvenes para hacerlos partícipe de la causa feminista. Para que entiendan que si las mujeres avanzamos, lo hacen también ellos, porque es el conjunto de la sociedad quien avanza. Al negacionismo machista se le combate con educación y con políticas de igualdad. Es decir, con más educación, más igualdad y más feminismo», ha señalado.