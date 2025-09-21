Preocupación en Campillos por la falta de mantenimiento de los cauces ante la llegada de las lluvias

La llegada del otoño a la provincia vuelve a situar a las lluvias como uno de los grandes quebraderos de cabeza para los alcaldes de ... los municipios del interior. Los episodios de precipitaciones intensas, que ya el año pasado dejaron graves problemas en localidades como Cártama o Álora, retornan a estos puntos y reactivan la necesidad de estar preparados. En algunas localidades del Valle del Guadalhorce se han acometido actuaciones preventivas durante el verano, con desbroces y limpiezas de arroyos y cauces. Sin embargo, en Campillos la situación es diferente y se respira un clima de preocupación al no haberse ejecutado a tiempo este tipo de trabajos.

El Ayuntamiento de Campillos culpa directamente a la Junta de Andalucía de la falta de limpieza de los cauces y arroyos que atraviesan el término municipal. El alcalde, Daniel Gómez, no ha dudado en tildar la situación de «abandono absoluto» por parte de la Delegación Territorial de Agua. Según denuncia, desde el Consistorio llevan casi un año sin recibir informes oficiales y más de 20 familias permanecen a la espera de poder seguir con sus trámites debido al bloqueo en la concesión de licencias.

El regidor sostiene que esta «parálisis» administrativa de la Junta se refleja también en la ausencia de actuaciones sobre el terreno. Uno de los cauces que más preocupa al Ayuntamiento es el del arroyo El Cuervo, que se encuentra «totalmente colmatado de vegetación». Gómez recuerda que el municipio ya sufrió graves consecuencias en episodios de lluvias anteriores, como en 2018, y recalca que «Campillos no se puede permitir que se repita una situación similar».

En este contexto, el diputado socialista en el Parlamento andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado que el PSOE llevará a la Cámara autonómica dos iniciativas para reclamar a la Junta de Andalucía la limpieza y desbroce de los cauces y arroyos del municipio. Ruiz Espejo subrayó que se trata de una competencia exclusiva de la administración autonómica y reprochó que «la Junta tiene completamente abandonada esta tarea en Campillos».

Además, el diputado acusó al organismo andaluz de pasividad al «no contestar ni atender las peticiones» realizadas desde el propio Ayuntamiento. El PSOE pedirá al Gobierno andaluz que aclare si tiene previstas estas tareas de limpieza, cuándo piensa acometerlas y que explique los motivos de los retrasos en la concesión de licencias municipales relacionadas con la situación de los cauces.

Actuaciones desde 2019

Por su parte, la Junta de Andalucía defendió, en respuesta a este periódico, que sí se han llevado a cabo actuaciones en el municipio durante los últimos años. Según fuentes del organismo autonómico, desde 2019 se han ejecutado diferentes limpiezas en arroyos de Campillos, con una inversión total de 36.036 euros entre intervenciones programadas y actuaciones de emergencia a raíz de las danas que azotaron la provincia a finales de año.

Asimismo, la Junta adelantó que el próximo programa ordinario incluye una actuación en el arroyo del Chumbo, con una inversión estimada cercana a los 200.000 euros. Esta actuación se sumará a las ya realizadas en intervenciones anteriores en otros tres cauces: Vallehermoso, Rincón y Carrizoso. Con estos datos, el Gobierno andaluz asegura que Campillos no ha quedado al margen de las labores de prevención y rechaza las acusaciones de inacción vertidas por el Ayuntamiento y el PSOE.