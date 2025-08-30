El pozo de la calle Clara Campoamor revive en Humilladero para «intentar paliar» la crisis del agua

El Ayuntamiento de Humilladero ha culminado una actuación estratégica para reforzar el abastecimiento de agua en el municipio con la conexión del pozo ubicado en ... la calle Clara Campoamor a la red existente en la calle Victoria Kent. Se trata de una obra ejecutada con carácter de urgencia que ha permitido recuperar un pozo que llevaba tiempo en desuso y ponerlo nuevamente en funcionamiento, lo que garantiza que el agua siga llegando a los hogares en las mejores condiciones posibles.

La intervención ha supuesto una inversión municipal de 65.796,23 euros, destinados íntegramente a reforzar la red de suministro y a dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas. Desde el Ayuntamiento destacan que con esta conexión se gana capacidad de abastecimiento, se refuerza la red en momentos de especial demanda y se avanza hacia una mayor seguridad hídrica para el municipio.

La alcaldesa del municipio, Auxiliadora Gámez, explicó en declaraciones a SUR que la actuación se decidió para responder a la situación de escasez de agua que viene arrastrando Humilladero en los últimos meses. En sus palabras, «esta conexión se hizo para intentar paliar la falta de agua que estamos teniendo. No es algo que vaya a solucionar el problema, evidentemente, estando la cosa como está. Pero hemos decidido hacer esa obra siempre con el beneficio de los vecinos en mente».

La regidora reconoció que la medida no puede considerarse una solución definitiva, pero sí supone un alivio temporal para las familias. «Esta conexión de los pozos permite, aunque sea a corto plazo, paliar un poco los problemas con el agua. No es algo seguro, pero lo vamos a intentar», añadió.

Trabajos de emergencia

Los trabajos fueron considerados de emergencia y se desarrollaron en apenas dos semanas y media, concluyendo hace pocos días. Según explicó la alcaldesa, «ha sido una obra rápida, de carácter urgente, porque la situación lo requería». La rapidez de la intervención se entiende dentro del contexto de un verano especialmente complicado en cuanto a consumo y presión en la red, que obligó al consistorio a acelerar los plazos para disponer de una fuente adicional de suministro cuanto antes. De momento, el pozo ya se encuentra plenamente integrado en la red de abastecimiento y en disposición de aportar caudal en los momentos de mayor necesidad.

En lo que respecta a la financiación, el Ayuntamiento ha afrontado de momento la inversión con fondos propios. No obstante, la alcaldesa recordó que la Diputación Provincial se comprometió a colaborar en la financiación de esta obra. «Ya como publicamos, la Diputación se comprometió a ponernos el montante de esta obra, pero también es verdad que todavía no se ha solicitado por nuestra parte y estamos a la espera de que nos digan», indicó. La intención del gobierno local es poder contar con ese apoyo para aliviar las arcas municipales, que han tenido que responder de inmediato a una situación que no admitía demoras.

El equipo de gobierno subraya que esta obra no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que incluye la puesta en servicio de nuevos pozos, la renovación progresiva de la red de abastecimiento en el casco urbano y la mejora continua de la calidad del agua. En este sentido, la alcaldesa señaló que, con la llegada de septiembre, el consumo ha descendido ligeramente y eso ha permitido recuperar algo de presión en la red, aunque advirtió de que el problema sigue presente.

«Ahora mismo estamos empezando a recuperarnos. Ya en pleno septiembre hay menos gasto de agua y se va notando un poco en la presión», explicó, recordando a la vez que se trata de una cuestión de largo recorrido que cada año se prevé más complicada.

El Ayuntamiento confía en que, gracias a estas actuaciones, Humilladero pueda afrontar con mayores garantías los retos que plantea la gestión del agua en un contexto de escasez y de creciente demanda. Mientras tanto, el compromiso es seguir trabajando en soluciones inmediatas que aporten tranquilidad a los vecinos, al tiempo que se buscan apoyos de otras administraciones para garantizar la seguridad hídrica del municipio en el futuro.