Trabajos de conexión del pozo de la calle Clara Campoamor a la red de abastecimiento de Humilladero. SUR

El pozo de la calle Clara Campoamor revive en Humilladero para «intentar paliar» la crisis del agua

El Ayuntamiento de la localidad malagueña busca aliviar la falta de suministro con una actuación de urgencia en la que ha invertido 65.796 euros para dar una segunda vida a una infraestructura hidráulica en desuso

Julio J. Portabales

Humilladero

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:44

El Ayuntamiento de Humilladero ha culminado una actuación estratégica para reforzar el abastecimiento de agua en el municipio con la conexión del pozo ubicado en ... la calle Clara Campoamor a la red existente en la calle Victoria Kent. Se trata de una obra ejecutada con carácter de urgencia que ha permitido recuperar un pozo que llevaba tiempo en desuso y ponerlo nuevamente en funcionamiento, lo que garantiza que el agua siga llegando a los hogares en las mejores condiciones posibles.

