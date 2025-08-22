Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los ganadores del concurso. A.J.G.

Hacer porra de Antequera a mano tiene premio en el día de fiesta local

David Civera llena el Paseo Real en el día de fiesta local

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:13

El ecuador de la Real Feria contó con el día de fiesta local de este viernes 22 de agosto donde se empezó la jornada con ... el concurso nacional de porra antequerana y se llegó a su cenit con el concierto de David Civera en el tardeo de las fiestas en el Paseo Real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Monda
  4. 4 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  5. 5 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  6. 6 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  7. 7 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  8. 8 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  9. 9 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»
  10. 10 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hacer porra de Antequera a mano tiene premio en el día de fiesta local

Hacer porra de Antequera a mano tiene premio en el día de fiesta local