Hacer porra de Antequera a mano tiene premio en el día de fiesta local

El ecuador de la Real Feria contó con el día de fiesta local de este viernes 22 de agosto donde se empezó la jornada con ... el concurso nacional de porra antequerana y se llegó a su cenit con el concierto de David Civera en el tardeo de las fiestas en el Paseo Real.

Desde las 11 de la mañana, los participantes tuvieron dos horas y media para hacer a mano la porra de Antequera, con una porra o mazo dentro del dornillo, el recipiente donde se majan o machacaban todos los ingredientes, amasando el pan, con los tomates, el pimiento y el ajo con agua, aceite, vinagre y sal. Seguían las raíces de este manjar que alimentaba a la gente del campo, con alimentos ricos en vitalidad, pero pobres de precio.

El jurado, formado por los expertos gastrónomos Susana López, Joaquín González y Javier Rueda, siguieron de cerca la elaboración de los platos. A su término, deliberaron y decidieron los ganadores, en acto presidido por el alcalde Manuel Barón y al que se sumaron miembros de la corporación y los protagonistas de la Real Feria. En la categoría infantil ganó Julia Domínguez Martín. En la juvenil, Ana Moreno Mir. Y en la de adultos, Francisco Domínguez Villalón. Lo celebraron entre los presentes y se dieron a degustar los platos.

Ampliar David Civera en el concierto vespertino en el Paseo Real de Antequera A. J. G.

Concierto de Civera

A los conciertos de las noches de feria, el Ayuntamiento comenzó el año pasado a promover uno a primera hora de la tarde en el Feria del Centro, lo que hizo ser una revolución para las casetas del Paseo Real. Así, este año tomó el relevo a King África, David Civera, que regresaba tras 22 años a la ciudad tras su éxito en Eurovisión.

Empezó con su éxito 'Dile que la quiero', haciendo cantar a un repleto Paseo, en la tarde más calurosa de lo que va de Feria. Siguió con sus temas más pegadizos y movimientos sensuales. En el ecuador, el célebre tema 'Que la detengan' que puso a todo el público a levantar los brazos, bailar y cantar. Y siguió con sus temas más actuales y para despedirse su 'Bye, bye' con el que cerró su concierto.