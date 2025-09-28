La Pollinica de Antequera celebró sus 75 años con una procesión extraordinaria
La Redención de Córdoba acompañó al trono que destacó por la conjunción con sus hermanacos
Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:47
La Cofradía de la Pollinica de Antequera celebró este fin de semana sus 75 años con una procesión extraordinaria y un congreso nacional de cofradías ... bajo la advocación del Señor a su Entrada en Jerusalén, destacando los sones de la Agrupación Musical 'La Redención' de Córdoba.
La imagen, que fue sola, sin las mujeres y niños que lo vitorean cada Domingo de Ramos, salió pasadas las 19.30 horas desde San Agustín, con un cortejo sencillo formado por una cruz guía, dos faroles, un antiguo estandarte y el guión presidencial, donde el hermano mayor Antonio González contó con el acompañamiento del alcalde Manuel Barón, así como otros miembros del consistorio, hermanos mayores y directivos de cofradías de Gloria y Pasión, la Parroquia de San Sebastián, además de los representantes de otras cofradías que se han desplazado por el congreso nacional.
Su recorrido comenzó por Infante don Fernando, San Sebastián, donde se fundó hace 75 años, Encarnación, Plaza de las Descalzas, Calzada, San Francisco y destacado paso por Duranes, donde se interpretaron las marchas 'Ehyeh' y 'El día del Señor' que elevaron el sentir de los cofrades.
Siguieron por Lucena, Medidores e imposible paso por la estrecha calle del Rey con la esperada interpretación de 'La Esperanza de María'. A las 12 de la noche, concluyó la procesión. Se vieron muchos cofrades de Málaga, llamados los el gancho de la banda que ha estado acompañando a la Cena en los últimos años.
