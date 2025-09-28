Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La imagen del Domingo de Ramos anoche por calle Duranes A.J.G.

La Pollinica de Antequera celebró sus 75 años con una procesión extraordinaria

La Redención de Córdoba acompañó al trono que destacó por la conjunción con sus hermanacos

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:47

La Cofradía de la Pollinica de Antequera celebró este fin de semana sus 75 años con una procesión extraordinaria y un congreso nacional de cofradías ... bajo la advocación del Señor a su Entrada en Jerusalén, destacando los sones de la Agrupación Musical 'La Redención' de Córdoba.

