Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Virgen de la Fuensanta recorrió las calles de Pizarra tras la misa y la bendición del Triunfo

Pizarra rinde homenaje a la Virgen de la Fuensanta con la bendición del Triunfo en su 75.º aniversario

La imagen fue trasladada desde la parroquia para la solemne misa y después al convento, donde permaneció hasta su retorno a la ermita

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:32

Comenta

Pizarra celebró este lunes 8 de diciembre una jornada de gran relevancia para la localidad con motivo de la bendición del Monumento Triunfal dedicado a ... la Virgen de la Fuensanta, acto principal del 75.º aniversario de su proclamación como Alcaldesa Mayor, Perpetua y Honoraria de la villa. La efeméride se conmemoró coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, reuniendo a numerosos vecinos y devotos en la avenida de la Fuensanta, espacio central de todas las actividades programadas y señalado de forma destacada en los carteles anunciadores del evento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  2. 2 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  3. 3 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  4. 4 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  5. 5 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  6. 6

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  7. 7

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  8. 8

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  9. 9 Condenado en Málaga por abusar de una hija cuando tenía 4 años y absuelto de la agresión a otra al prescribir el delito
  10. 10 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pizarra rinde homenaje a la Virgen de la Fuensanta con la bendición del Triunfo en su 75.º aniversario

Pizarra rinde homenaje a la Virgen de la Fuensanta con la bendición del Triunfo en su 75.º aniversario