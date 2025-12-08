Pizarra rinde homenaje a la Virgen de la Fuensanta con la bendición del Triunfo en su 75.º aniversario

Pizarra celebró este lunes 8 de diciembre una jornada de gran relevancia para la localidad con motivo de la bendición del Monumento Triunfal dedicado a ... la Virgen de la Fuensanta, acto principal del 75.º aniversario de su proclamación como Alcaldesa Mayor, Perpetua y Honoraria de la villa. La efeméride se conmemoró coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, reuniendo a numerosos vecinos y devotos en la avenida de la Fuensanta, espacio central de todas las actividades programadas y señalado de forma destacada en los carteles anunciadores del evento.

La celebración comenzó a las 11.00 horas con una misa solemne al aire libre. La eucaristía fue presidida por el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez González, y concelebrada por el párroco de Pizarra, Carlos Julián Román Jiménez, junto a otros sacerdotes. La presencia de la propia imagen de la Virgen de la Fuensanta, trasladada previamente desde la parroquia de San Pedro Apóstol hasta la avenida, dotó al acto de un carácter especialmente significativo. El acompañamiento musical estuvo a cargo del Orfeón Universitario de Málaga, que aportó solemnidad al desarrollo de la liturgia.

Finalizada la misa, se procedió al acto central de la jornada: la bendición del Monumento Triunfal, una estructura de siete metros de altura erigida en honor a la Virgen con motivo de esta efeméride. La Hermandad de la Fuensanta y el Ayuntamiento destacaron el sentido simbólico del proyecto, que pretende subrayar la importancia histórica y devocional que esta advocación mantiene en el municipio desde mediados del siglo XX. La presencia de numerosos vecinos en este momento refleja el arraigo social de la celebración y el interés que ha suscitado la instalación del nuevo monumento.

Procesión

Después de la bendición, la imagen de la Virgen inició su traslado en procesión hacia el convento de las Hermanas de la Cruz. El cortejo avanzó por el entorno de la avenida de la Fuensanta acompañado musicalmente por la Banda de Música Maestro Eloy García, de la Archicofradía de la Expiración de Málaga. La Hermandad había invitado a los vecinos a engalanar sus balcones, una propuesta que pudo verse reflejada en distintos puntos próximos al recorrido. El desplazamiento al convento forma parte del programa establecido para esta jornada conmemorativa, en la que se ha buscado unir todos los elementos religiosos y simbólicos asociados a esta devoción.

La Virgen permaneció en el convento hasta las 17.00 horas, momento fijado para su retorno a la ermita, ya con las obras de reforma finalizadas. Este traslado vespertino puso fin a una jornada que, tanto para la Hermandad como para el Ayuntamiento, supone un hito dentro del calendario local. El regreso a la ermita marca además la recuperación completa del templo tras el periodo de trabajos, hecho que se suma al carácter especial de esta conmemoración.