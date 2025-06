Pizarra se prepara para futuras etapas de sequía con varias actuaciones

Julio J. Portabales Pizarra Miércoles, 11 de junio 2025, 13:45 Comenta Compartir

El año hidrológico en la provincia de Málaga sigue siendo uno de los puntos favorables. Sin embargo, este factor no impide que el fantasma de ... años anteriores de la sequía siga estando en la cabeza de los alcaldes de muchos municipios, sobre todo los del interior. Pizarra no ha dejado de trabajar para que esta situación, que tanto hizo sufrir al municipio del Guadalhorce durante el verano de 2024, no se vuelva a repetir en años posteriores. Para ello, varias son las actuaciones que se encuentran en marcha y que seguirán produciéndose.

La última y más reciente es el acondicionamiento de un pozo que se encuentra en Río Grande, más conocido como el pozo de Riarán. Esta infraestructura es utilizada en caso de emergencia y permite aportar agua por parte de dicho pozo, el cual se ubica en el lateral derecho del cauce. No será la única actuación que se llevará a cabo en las próximas fechas para prevenir posibles panoramas de falta de recursos hídricos. De hecho, según ha podido saber este periódico, se va a invertir unos 300.000 euros en un depósito de 100.000 litros de compensación. Este proyecto, que ya se encuentra aprobado por la Junta de Andalucía, permitirá verter el agua del pozo de Riarán, y de ahí se lanzará hacia los depósitos de dos millones de litros que permiten repartirla por los diferentes puntos del término municipal. El alcalde de la localidad, Félix Lozano, ha expresado a SUR que este tipo de actuaciones siguen siendo de gran importancia para futuros acontecimientos. Además, reconoce que el pasado verano para Pizarra fue muy duro, donde se pasó bastante mal: «En estos momentos tenemos agua y, haciendo este tipo de inversiones, conseguiremos que la cosa vaya a mejor», relataba Lozano. Sin restricciones La buena situación hidrológica de este año permite mirar al verano de otra manera, pero manteniendo siempre la cautela. A pesar de esto, algunos municipios de interior como Mollina, Fuente de Piedra o Humilladero han tenido que emitir un bando con algunas restricciones. En el caso de Pizarra, Félix Lozano confirmó que no se tiene prevista, a día de hoy, ningún tipo de restricción. Este motivo se debe a que el consumo está siendo «muy moderado». Otro de los motivos que ha permitido no tener que imponer normas en el consumo de agua ha sido otra actuación de búsqueda de fugas, en la cual se han encontrado cerca de 70 averías de agua que se han subsanado y han permitido mejorar el rendimiento de la red en casi un 25% más. Aunque en tiempo de sequía la cosa aprieta mucho más, este año, según indica Lozano, «estamos ya prácticamente a mediados del mes de junio» y el tema del agua «no va nada mal».

