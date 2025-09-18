Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias niñas juegan en las reformadas pistas semicubiertas del Rodeo. SUR

Las pistas semicubiertas del Rodeo en Coín reabren tras un verano de obras

El Ayuntamiento invierte más de 300.000 euros en cerramiento y pavimento para responder a las más de 5.000 personas que utilizan este espacio cada año

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Coín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:09

Nueva cara es la que presenta las pistas semicubiertas del Rodeo en Coín. Un aspecto renovado tras varios meses de obras y donde el Ayuntamiento ... ha destinado más de 300.000 euros a una reforma integral que, según resaltan desde el Consistorio, será un salto de calidad para los deportistas de la localidad. Asimismo, se ha destacado que el objetivo estético ha quedado en un segundo plano priorizando y garantizando un espacio seguro, moderno y homologado que permita la práctica de múltiples disciplinas deportivas a lo largo del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  10. 10

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las pistas semicubiertas del Rodeo en Coín reabren tras un verano de obras

Las pistas semicubiertas del Rodeo en Coín reabren tras un verano de obras