Las pistas semicubiertas del Rodeo en Coín reabren tras un verano de obras

Nueva cara es la que presenta las pistas semicubiertas del Rodeo en Coín. Un aspecto renovado tras varios meses de obras y donde el Ayuntamiento ... ha destinado más de 300.000 euros a una reforma integral que, según resaltan desde el Consistorio, será un salto de calidad para los deportistas de la localidad. Asimismo, se ha destacado que el objetivo estético ha quedado en un segundo plano priorizando y garantizando un espacio seguro, moderno y homologado que permita la práctica de múltiples disciplinas deportivas a lo largo del año.

Una intervención que se ha realizado durante el verano, donde la reducción del calendario deportivo ha permitido realizar la actuación con más concienciación y sin interrupciones. Fuentes municipales relatan, además, que el proyecto se ha dividido en dos fase muy concretas que responden a necesidades diversas. Por ejemplo, la primera de ellas se centró en el cerramiento lateral de la instalación, la cual se encontraba dañada, limitando así su uso en los meses de viento y lluvia. Para ello, con una inversión de 225.592 euros, se ha instalado una celosía fija de lamas graduables que permite regular la ventilación.

La segunda parte de la intervención centró sus esfuerzos en la renovación integral del pavimento debido a que el anterior suelo presentaba un desgaste severo y no estaba homologado para todas las disciplinas. La decisión garantiza la seguridad de los jugadores como la calidad de los entrenamientos y competiciones. Además, esta mejora (con un presupuesto de 84.694 euros) dota al municipio de un equipamiento polivalente capaz de responde a las demandas actuales de clube y usuarios.

5.000 personas

Ambas fases se han ido realizando sin grandes problema y cumpliendo los plazos establecidos por el Ayuntamientos de Coín. Una obra que «responde al compromiso del equipo de gobierno con el deporte y con la mejora de las infraestructuras municipales», como recalco el alcalde de la localidad del Guadalhorce, Francisco Santos. Por otro lado, el regidor recordó que más de 5.000 personas practican deporte de forma habitual en la ciudad: »Era fundamental dotar de espacios en condiciones para garantizar un desarrollo seguro y de calidad de la actividad deportiva».

Con esta actuación, el Rodeo no solo se moderniza, sino que se convierte en una de las instalaciones de referencia del municipio. Su nuevo cerramiento y pavimento aportan funcionalidad, seguridad y polivalencia, consolidando a Coín como una ciudad que apuesta de manera decidida por el deporte como motor de cohesión social, salud y calidad de vida.