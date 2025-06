Pintadas contra Pedro Sánchez en la sede del PSOE de Alhaurín de la Torre: «La casa del ladrón»

Cristina Pinto Sábado, 21 de junio 2025, 20:05 Comenta Compartir

A las ocho y media de la mañana de este sábado, el PSOE de Alhaurín de la Torre ya tenía constancia de los hechos. «La casa del ladrón. Sánchez dimisión» estaba escrito con pintura negra en la fachada de la sede del Grupo Municipal. Los socialistas ya han denunciado los actos vandálicos contra el líder del partido, Pedro Sánchez: «Se trata de un ataque a la democracia y al Estado de derecho», lamentaba el PSOE de Alhaurín de la Torre en sus redes sociales. También el secretario provincial, Josele Aguilar, se ha pronunciado sobre los hechos: «Si alguien piensa que las y los socialistas nos vamos a callar o escondernos, se equivoca. Con el color y la rabia por la actuación desviada de unos ex-compañeros, pero con más orgullo y rebeldía que nunca, seguimos», sentenciaba.

Este periódico ha contactado con el portavoz del PSOE de Alhaurín de la Torre, David Márquez, para explicar los hechos y asegura que ya está denunciado: «La Policía Local tiene los botes de pintura para poder encontrar alguna huella y encontrar al culpable». Márquez confirma que la fachada ya está pintada, pero los detalles de la puerta aún no han podido borrarlos: «Tiraron la pintura con los cubos y está todo el suelo con charcos de pintura pegada. Incluso en la cerradura han puesto pintura a lo bestia para taponarla, nos ha costado poder abrir la sede esta mañana», confiesa el portavoz del PSOE alhaurino.

🌹Todo mi apoyo y solidaridad a los compañeros del @PSOEAlhTorre



Si alguien piensa que las y los socialistas vamos a callar o escondernos, se equivoca.



Con el dolor y la rabia por la actuación desviada de unos ex-compañeros, pero con más orgullo y rebeldía que nunca, seguimos https://t.co/ZDkOl1e0I0 — Josele Aguilar /❤ (@JoseleAguilar) June 21, 2025

Según detalla David Márquez sobre los hechos, todo apunta a que ocurrieron la pasada madrugada. «Un vecino nos ha contado que sacó al perro a las doce de la noche y no había nada, pero que sobre la una y media ya estaba todo pintado», relata. Los socialistas malagueños lamentan estos «graves actos vandálicos» sufridos en la sede y el portavoz Márquez lo reitera: «Esto no es una manifestación de expresión, es vandalismo. No usan el diálogo ni la democracia; esto nos deja muy mal cuerpo, no deja de sorprendernos».

No es la primera vez que la sede del PSOE de Alhaurín de la Torre es víctima del vandalismo. Como recuerda David Márquez, «ya cuando Patricia Alba fue candidata sufrimos los insultos machistas, al igual que nos arrancaron un cartel en las elecciones europeas y también los denunciamos», rememora el socialista. «Estamos viviendo un momento duro porque los militantes no lo estamos pasando bien con todo lo que está ocurriendo a nivel nacional», concluye el portavoz socialista.