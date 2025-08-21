La periodista María Rosales acelera el ritmo de la feria de Antequera con su pregón

María Rosales Martín puso emoción con su pregón a la primera noche de la Real Feria de Agosto de Antequera, reivindicando el papel de la ... mujer y recordando sus años de juventud en las fiestas veraniegas.

La periodista piropeó a la feria y a Antequera, emocionó con el recuerdo de la letra que le compartió Teresa Roldán sobre las fiestas que comenzamos a vivir y supo marcar los tiempos apoyada en la música de la guitarra de Elías Rivera, la voz de Marina Rodríguez y el baile espectacular del grupo Origen y de ella misma con su hija María ante la sorpresa y admiración del público.

Joana Jiménez, cantante sevillana, abrió el acto con un concierto que mostró lo que estaría por sentir. Tras la introducción musical, los nombramientos de Pregonera y de la Regidora de la Real Feria de Agosto 2025. Así, Francisco Fernández, secretario del Ayuntamiento de Antequera, dio lectura al acuerdo de Junta de Gobierno Local de nombramiento de María Rosales Martín como Pregonera de la Real Feria de Agosto y a Lourdes Moreno Aragón como Regidora.

También se nombraron como acompañantes de la Regidora, a: Araceli Moreno Aragón, María José Moreno Navarro, Carmen Moreno Rincón, Rocío Peralta González, María Isabel Pinto Machuca, María José Sánchez Arias y Rosario Sánchez García.

Rosales empezó sus pregón recitando: «Y se enfundó el traje, y se recogió el pelo. Bien estirao con una coleta, bien alta. Y dejó caer su cabello. Y ahí, en lo más alto de su cabeza pinchó la flor, roja. Roja pasión, alegría, fuerza y, sobre todo, rojo amor. Y dos peinetas, para que nada escape, ni con el baile, ni con las vueltas.

Y echó al aire el mantoncillo, el de la abuela. De flores verdes, azules, amarillas y negras. Y lo posó sobre sus hombros, como el torero que mueve su muleta. Con el arte y el miedo de que pase lo que pase, esa tradición no se pierda«.

Recordó la feria en la que creció: «Yo soy o fui –llámenlo como quieran–, de la juventud de la 'Calzá' de tarde y de día. Y de noche, un campo de albero como real. Yo he vivido 'El puntazo'. Los melones de 'La Guagua' y el ritmo de la Legión pa cerrar. Y es que aquí, los feriantes, los de verdad, no entendemos de salir o un día u otro».

A la mujer antequerana

«Hoy, ya lo ven, me nace de nuevo una resaca pero de emociones. De caras y de momentos que brotan en forma de recuerdo para hacerles también recordar. Y me veo bailando en medio del patio de lo que hoy es el MAD, en calle Diego Ponce«. Eran sus años de niñez, pero de recibir el legado de recibir las ferias de sus padres y amigos. «Ahí supe que el reloj en feria cambia de ritmo. Que el tiempo lo marca la música y los amigos, y que mientras que los dos estén no es ni pronto ni tarde para pedir otra y brindar. ¡Porque sí porque ya ha llegado! ¡Por fin es agosto y es feria, nuestra feria, en la ciudad del Torcal!».

Fue la María Rosales más reivindicativa del papel de la mujer en la Real Feria y en el día a día. «¡Sí señores, si la feria a de ser, será mujer! ¡Mujer antequerana, con fuerza! ¡Que se quita la desgana poniéndose un vestido de gitana! ¡Mujer que llega a golpe de tacón para reivindicar su sitio en la fiesta o en cualquier sillón! ¡Mujer que con soltura y salero esquiva con esmero los capoteos de destino incierto!». De nuevo recibió una fuerte ovación del público.

Y terminó con: «¡A ti Antequera que guardas recuerdos, anhelos de otras ferias que vivíamos con nuestros padres, hermanos o abuelos! ¡Eres Antequera reminiscencia de otras épocas! ¡Eres el presente más deseado por los crecieron a tu lado! ¡Eres el futuro de los pequeños que hoy comienzan a dar sus primeros pasos! ¡Eres Antequera, tan fértil como tu Vega! ¡Alimentas los corazones de los que pasan por cada calle y cada plaza cuando te vistes de feria!».