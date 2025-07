Pelle Lundborg: «Nuestros aguacates de Carratraca llegan directamente hasta la Casa Real de Suecia»

Pelle Lundborg nació en Suecia y tiene 47 años, aunque ya lleva casi más tiempo en Málaga que en su país natal. Además, tiene dos ... hijos malagueños. Emprendedor por naturaleza, comenzó a hacer negocios con sólo 16 años. Fue uno de los fundadores de grandes compañías del sector de los videojuegos como Nordic Games y Embracer. Ya apartado del mundo de la tecnología, ahora se ha reconvertido a empresario agrícola, con una potente línea de exportación de productos ecológicos, que arrancó con un viaje a su país a bordo de su Tesla eléctrico. Los aguacates que cultiva en su finca de Carratraca llegan incluso a la Casa Real nórdica.

–Empezaste a trabajar cuando todavía eras muy joven.

–En Suecia es muy típico que los niños hagan trabajos como vender libros a sus vecinos en Navidad para ganar algún dinerito o premios. Yo hice todo ese tipo de cosas para ahorrar, porque me gustaba la idea de emprender. Con 14 años empecé a trabajar después del colegio en una tienda de electrónica y productos de importación de Asia. Como estaba un poco cansado del colegio, con 16 años cogí el dinero que tenía y compré un local pequeño y empecé a vender videojuegos y juegos de rol.

–¿Y cómo fue el salto a la industria de los videojuegos?

–Cuando la UE abrió el mercado libre en Europa, empecé a comprar videojuegos en Inglaterra, y también vendí los primeros vídeos de manga, en el año 94. Luego, en el 98 vendí mi tienda a un amigo y creamos Nordic Games, una cadena de tiendas y de venta por correo. En el año 2000 esa empresa fue vendida a Game. Pero después de un par de años empezamos otra vez en Suecia y en 2008 arrancamos a hacer nuestros propios videojuegos. Así fue como en 2011 compramos JoWood, que posteriormente adquirió los derechos de THQ y se convirtió en Embracer Group (hoy en día es una compañía cotizada en bolsa, con más de 3.000 empleados).

–¿Y qué juegos famosos llegaron a hacer en esa época?

–Los más famosos fueron 'Darksiders' y 'Saints Row'.

–De los videojuegos a la agricultura, ¿cómo sucedió ese cambio de vida?

–En 2016, justo cuando salió la compañía a bolsa, estuve un año muy enfermo, ingresado en el hospital. Estuve fuera mucho tiempo y vi que tenía que hacer otras cosas. Hasta entonces, viajaba y trabajaba mucho y ya el cuerpo me dijo que no quería más. Y entonces encontré una finca antigua en Carratraca a la que había que darle una vuelta. Desde 2006 ya vivía en Málaga. Mi padre era ingeniero y profesor de pilotos, y mi madre, experta en setas y en plantas: así que primero viví la parte de mi padre y ahora estoy viviendo la parte de mi madre (risas). Siempre me ha interesado mucho el mundo del campo y la agricultura.

–Y así fue como fundó la finca Solmark.

–Le dimos una vuelta a la finca con ayuda de la gente local, pues parte de ser ecológico es también emplear a trabajadores locales y lo que hay en la zona, y aquí hemos encontrado a muy buenos profesionales. Cultivamos de todo: almendros y olivos en secano, aguacates, cítricos, pero con la diferencia de que usamos la tecnología para gastar la mínima agua posible, y lo mezclamos con conocimientos antiguos.

–Y en 2019, cargas tu Tesla eléctrico con aguacates y los llevas desde Málaga hasta Suecia.

–Sí, los llevamos en un viaje para arrancar una línea de venta directa a los hogares. Incluso la Casa Real de Suecia recibe cada semana un caja de aguacates. Hay mucha gente que le interesa, porque allí llegan pocas frutas tropicales y nuestro producto es ecológico. También hay gente que vive en sitios donde no hay tiendas cerca, porque Suecia es muy grande, pero viven pocas personas. También hacemos aceite de oliva y llevamos otros productos de pequeños fabricantes locales.

–¿Y por qué lo haces?

–Hay que hacer cosas buenas, es una ambición moral. Y ser un poco idealista: llevamos productos con la mejor calidad a personas que los buscan. En las grandes cadenas hay mucho desperdicio. Hay que coger la fruta en su punto y tener una cadena logística muy corta para llegar rápido, aunque sea en camión. Así llega la fruta al consumidor sin intermediarios: La corto de mi árbol, la pongo en la caja y la llevo a su casa en un plazo de entre siete y diez días.

–¿Hay mucha diferencia entre vender videojuegos y aguacates?

–Bueno, hay diferencia, pero siempre hay que llevar las cosas en buen estado, de buena calidad y lo más rápido posible. El precio no siempre es lo más importante. Y también parte de la experiencia es invitar a los clientes a ver la finca y a conocer la zona: los mando a comer en el pueblo, o en Ronda, o van al Caminito del Rey o a Fuente de Piedra.

–Y ahora ha comprado una segunda finca también en Carratraca. ¿Qué va a hacer?

–Sí, se llama La Moraleda y la compré hace cinco años, pero estamos esperando a las licencias de la administración local, que van un poco lentos, por decir algo. Vamos a hacer un pequeño hotel y un restaurante, y tendrá un arboreto, para ver plantas raras. Tenemos diez hectáreas con olivos antiguos y un bosque de encinas, al lado del centro del pueblo.

–Así que después de toda una vida sigue emprendiendo...

–A ver, hay quien se habría comprado una casa grande y un yate, pero eso no es para mí. La ambición tiene que venir de otra cosa, ¿me entiendes? Hay cosas que dan un valor, para alguien o para ti mismo, para mis niños o para el mundo entero... Tengo que hacer cosas con las que moralmente me sienta bien y que beneficien a la sociedad...