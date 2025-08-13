El Paseo de Antequera, listo para la Feria de Día

Antequera se prepara para su Real Feria de Agosto que se desarrollará del miércoles 20 al domingo 24 de agosto, celebrándose de día en el ... Paseo Real y de noche en el Recinto Ferial.

Esta semana previa se están montando unas jaimas que acogerán las doce casetas que montarán cofradías y entidades: La Airosa, Rescate, Pollinica, Santa Eufemia y La Salud, Rosario, Estudiantes, Consuelo, Amigos del Caballo, Balonmano Los Dólmenes, Dolores, Socorro y Mayor Dolor.

Así, desde mediodía hasta las 20 horas habrá buen ambiente en pleno centro, con música, concursos y servicio de barra a precios populares.

El miércoles a las 12.30 horas se procederá a la inauguración de la Feria de Día con traca de inicio y degustación de vino de Bodega Cortijo La Fuente. A continuación, actuación del grupo local 'Mael Flamenco' y ambientación musical a cargo de DJ Madrona. A las 17 horas, actuación del grupo local Doyer Band Cover.

El jueves, ambientación musical a cargo de DJ Madrona, demostración de baile del Taller de Sevillanas del Ayuntamiento-EMMA. A las 13.30 horas, actuación de la Panda de Verdiales San Gabriel de la Joya.

A las 16,.30 horas, exhibición de baile a cargo del grupo folclórico Azucena y seguidamente el grupo local Funky Monster Band.

El viernes 22 de agosto, fiesta local, desde las 11 horas, X Concurso Nacional de Porra Antequerana. Desde las 12,30 horas, ambientación musical a cargo de DJ Madrona. A las 13 horas, cata de vinos de la Bodega Cortijo La Fuente.

A las 17 horas, en el templete musical, concierto de David Civera que será uno de los grandes reclamos de la feria al estilo de King África el pasado año que llenó el Paseo.

El sábado 23 de agosto, a las 12.30 horas, X Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto. Desde las 12.30 horas, ambientación musical a cargo de DJ Madrona. A las 17 horas, concierto del grupo Calet.

Y el domingo 24 de agosto, desde las 12,30 horas: ambientación musical a cargo de DJ Madrona. A las 17 horas, concierto de Los Tirantitos.