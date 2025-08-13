Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Feria de Día se celebra en el Paseo Real con casetas, concursos y conciertos A.J.G.

El Paseo de Antequera, listo para la Feria de Día

David Civera protagonizará el concierto del día de fiesta local el viernes 22 de agosto

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:43

Antequera se prepara para su Real Feria de Agosto que se desarrollará del miércoles 20 al domingo 24 de agosto, celebrándose de día en el ... Paseo Real y de noche en el Recinto Ferial.

