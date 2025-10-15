Los parquímetros llegan a las zonas azules de Antequera

Las zonas azules de Antequera suman el uso de los parquímetros para que el conductor no tenga la excusa de no ver al operador o ... tener prisa. Desde hoy, al llegar a las zonas de aparcamiento de pago, o le pagas al regulador o lo haces por el parquímetros.

Son seis equipos en varios puntos de estacionamientos regulados de la ciudad, que vienen a complementar y facilitar este servicio para los ciudadanos.

Se han establecido dos en Avenida de la Legión, dos en Campillo Bajo, uno en calle Carreteros y otro en Plaza Fernández Viagas. Son autónomos y sostenibles, con alimentación solar con pintura antigrafiti. Se ha realizado mediante convenio con Singilia Barba (colectivo de personas con discapacidad física), invirtiendo 17.071,69 euros, subvencionando el Consistorio 12.000 euros.

De esta forma, cuando se accede al aparcamiento regulado, es decir, la zona azul, los usuarios podrán pagar a los trabajadores de Singilia Barba, mediante la aplicación móvil que lleva funcionando desde 2018, datáfono o a través de estos nuevos parquímetros con monedas donde obtendrán el tique sin necesidad de buscar al operario. Además con esta máquina se podrán abonar posibles denuncias dentro del horario establecido.

El alcalde Manuel Barón, acompañado por el teniente de alcalde de Seguridad y Tráfico, Antonio García y el presidente de la Asociación Singilia Barba, José Luis Carmona, presentan este sistema que no modifica ni horarios, ni tarifas, ni zonas reguladas, así como tampoco suprime puestos de trabajo.

Barón destaca que esta herramienta al servicio «de los trabajadores de Singilia Barba y de los ciudadanos, aporta comodidad y modernidad sin alterar el modelo actual». Por su parte, García Mendoza ha insistido que «no se modifican zonas, horarios ni tarifas, solo se amplían las opciones de uso y comodidad».

Y Carmona, por Singilia Barba ha agradecido el apoyo municipal «estos dispositivos no sustituyen sino que complementan el trabajo diario de los operarios, fomentando la rotación y el buen uso del aparcamiento regulado».

Desde ahora ya no habrá excusa de no encontrar al regulador o que se tiene prisa. Las máquinas operarán en el tiempo establecido de la zona azul.