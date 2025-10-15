Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde con José Luis Carmona, presidente de Singilia Barba, colectivo que regula las zonas azules en Antequera A.J.G.

Los parquímetros llegan a las zonas azules de Antequera

Ayudarán a los operadores de aparcamiento para agilizar el pago de las horas de aparcamiento

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:16

Las zonas azules de Antequera suman el uso de los parquímetros para que el conductor no tenga la excusa de no ver al operador o ... tener prisa. Desde hoy, al llegar a las zonas de aparcamiento de pago, o le pagas al regulador o lo haces por el parquímetros.

