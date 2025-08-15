Once meses, dos danas y una borrasca después… las calles del centro de Almogía reabren al tráfico

Después de once meses de trabajo intenso, las calles Padre Miguel Sánchez, San Isidro y Villanueva de la Concepción, en el municipio de Almogía, volvieron ... a abrir al tráfico el pasado jueves 14 de agosto a las 15.00 horas. También lo hizo la calle Winter, aunque en este caso únicamente para el paso peatonal. Según ha informado el Ayuntamiento, se trata de una obra de gran envergadura que ha supuesto una renovación completa de estas vías, con el objetivo de mejorar los servicios y la movilidad de todos los vecinos y vecinas.

El proceso no ha sido sencillo. Las obras comenzaron hace casi un año, pero se vieron afectadas por varios fenómenos meteorológicos que golpearon con fuerza a Almogía. La danas del 29 de octubre y la del 13 de noviembre, así como la borrasca Laurence del 18 de marzo, complicaron y retrasaron los trabajos. Las lluvias intensas y las inclemencias derivadas de estos temporales obligaron a reorganizar plazos y afrontar reparaciones adicionales, lo que supuso un desafío extra para los equipos que han intervenido en el proyecto.

Estos contratiempos hicieron necesaria una coordinación constante entre las distintas áreas municipales y las empresas encargadas de la ejecución, con el objetivo de minimizar las molestias y garantizar que los trabajos cumplieran con los estándares de calidad previstos. El Ayuntamiento destaca que, pese a las dificultades, se ha logrado respetar en gran medida el diseño y las características iniciales del proyecto, priorizando siempre la seguridad y la funcionalidad de las calles.

Durante todo este tiempo, la circulación por la calle Carril se ha mantenido en ambos sentidos, algo que seguirá igual hasta nuevo aviso, con el fin de garantizar la fluidez del tráfico mientras se terminan los últimos ajustes. El Ayuntamiento ha explicado que, aunque las principales obras han concluido, se mantendrá esta medida temporal para facilitar la movilidad en el municipio.

La reapertura llega en pleno verano, una época en la que el municipio recibe más visitantes, por lo que se espera que la normalización del tráfico y la mejora de los accesos tenga un impacto positivo también en el turismo local. Desde el Ayuntamiento señalan que las nuevas infraestructuras permitirán una mejor circulación de vehículos y peatones, así como un acceso más cómodo a los establecimientos y servicios del centro.

Disculpas

El Consistorio ha querido dirigirse directamente a los vecinos y comercios para pedir disculpas «encarecidamente» por las molestias ocasionadas durante estos meses de trabajos. Han reconocido que los cortes, desvíos y el ruido han sido una carga para la vida diaria, pero han agradecido de forma especial la paciencia y comprensión mostradas. Para el equipo de gobierno, esta actitud ciudadana ha sido clave para poder sacar adelante un proyecto que consideran beneficioso para toda la comunidad.

SUR

Con la reapertura de estas calles, Almogía recupera parte de su normalidad. Los residentes podrán desplazarse con mayor comodidad y los comercios, que han visto reducida la afluencia de clientes por las obras, confían en que la actividad económica repunte. Además, la habilitación peatonal de la calle Winter mejora la conexión entre distintos puntos de la localidad, favoreciendo la movilidad no motorizada y la accesibilidad para todas las personas.

El Ayuntamiento ha subrayado que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia para seguir mejorando las infraestructuras locales. «Seguimos trabajando por un municipio mejor para todos», concluyen desde el Consistorio, dejando claro que la modernización de Almogía continuará con nuevas intervenciones en el futuro.