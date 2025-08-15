Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las calles reformadas en Almogía. SUR

Once meses, dos danas y una borrasca después… las calles del centro de Almogía reabren al tráfico

Tras casi un año de obras y retrasos provocados por temporales, el municipio recupera la circulación en tres vías principales y el paso peatonal en otra, mejorando la movilidad y los servicios urbanos

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Almogía

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:01

Después de once meses de trabajo intenso, las calles Padre Miguel Sánchez, San Isidro y Villanueva de la Concepción, en el municipio de Almogía, volvieron ... a abrir al tráfico el pasado jueves 14 de agosto a las 15.00 horas. También lo hizo la calle Winter, aunque en este caso únicamente para el paso peatonal. Según ha informado el Ayuntamiento, se trata de una obra de gran envergadura que ha supuesto una renovación completa de estas vías, con el objetivo de mejorar los servicios y la movilidad de todos los vecinos y vecinas.

