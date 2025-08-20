Las obras de la avenida de España de Alhaurín de la Torre ya han cambiado 3 veces de empresa y acumulan 8 meses de retraso

Las obras de la avenida de España, un proyecto que comenzó en octubre de 2023, todavía no tienen una fecha de conclusión clara, aunque, el ... Gobierno municipal confía en que el final de la reforma de este eje, enmarcado en los trabajos de canalización del arroyo Blanquillo, esté concluida para noviembre.

Por el momento, el alcalde, Joaquín Villanova, admite 8 meses de retraso, una tardanza que es fruto, apunta, de factores combinados, como el cambio por triplicado de empresa constructora y la complejidad de la propia intervención, con afecciones en gran cantidad de servicios básicos para los vecinos, como la electricidad o la telefonía.

También hubo que hacer frente a la compleja retirada de fibrocemento, localizado en unos 900 metros de la red que había bajo esta céntrica calle, lo que ralentizó todavía más los avances. La transformación en marcha es bajo tierra, por la necesidad de tender tuberías de capacidad suficiente para evitar inundaciones por la crecida del riachuelo que discurre por esta parte del casco urbano, y también en superficie, pues el Ayuntamiento ha decidido que la avenida, una vez que concluyan las reformas, sea peatonal.

Ampliar Recreación virtual de la futura avenida de España. SUR

Se trata de una inversión de 850.000 euros, impuestos incluidos, que responde al interés municipal de reducir el tráfico de vehículos en el centro alhaurino, un anticipo de la futura Zona de Bajas Emisiones que habrá que implementar, de forma obligatoria, cuando el censo de habitantes supere los 50.000. Esto, conforme a las estimaciones de la Administración local, puede ocurre en 2030 o antes.

El resultado será la conversión de este eje en una de una nueva superficie para el tránsito y estancia del peatón de 4.026 metros cuadrados.

Al interés de los responsables del Ayuntamiento en que la renovada avenida pueda estrenarse lo antes posible también hay que añadir el de terminar con las críticas que generan las obras.

En 2024, el área de Comercio, junto a otras áreas municipales, tuvo que adoptar un paquete de medidas para minimizar el impacto de esta intervención en los negocios cercanos, desde soluciones para evitar el polvo y garantizar la movilidad de los peatones y clientes de los establecimientos próximos, a las campañas para la promoción de la actividad en este eje.

También generó controversia la posibilidad de que la renovación de la avenida supusiera la eliminación de la arboleda característica. Recientemente IU, como ya han hecho otras fuerzas de la Corporación en la oposición, denunció los perjuicios que los trabajos causan a residentes y pequeños empresarios.

El equipo de Gobierno, no obstante, tiene más obras en mente para esta parte de Alhaurín de la Torre, El objetivo es articular una supermanzana, en la que los coches sean una anécdota. Para implementar esta estrategia, la Administración local requiere fondos, que espera lograr con la ayuda de Bruselas, de la mano del Plan de Actuación Integrado (PAI). Son tres proyectos motores con varias líneas de acción que suman 15.595.515 euros, financiados, en un 85% (12,7 millones) con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

De lograr esta partida, habrá más obras de calado , incluido un gran aparcamiento subterráneo en Isaac Peral.