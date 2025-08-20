Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Maquinaria en las obras de la avenida de España, todavía en ejecución. SUR

Las obras de la avenida de España de Alhaurín de la Torre ya han cambiado 3 veces de empresa y acumulan 8 meses de retraso

El Ayuntamiento admite la tardanza y la dificultad del proyecto, pero confía en que esté listo para noviembre

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:09

Las obras de la avenida de España, un proyecto que comenzó en octubre de 2023, todavía no tienen una fecha de conclusión clara, aunque, el ... Gobierno municipal confía en que el final de la reforma de este eje, enmarcado en los trabajos de canalización del arroyo Blanquillo, esté concluida para noviembre.

