Un nuevo parque recorre la historia de la mujer en Antequera

El nombre de diez mujeres destacadas en la Historia de Antequera marca el camino por el nuevo paseo que se inauguró este lunes en la ... zona de extensión de la ciudad entre Parquesol y El Maulí. Bajo el nombre de 'Parque Homenaje a las Mujeres Antequeranas', 7.400 metros amplían los espacios para pasear andando o en bici, al sumar nuevo trazado en forma de carril.

Fue inaugurado por el alcalde Manuel Barón y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, acompañados por representantes de la Corporación Municipal y de muchas de las mujeres homenajeadas, que se emocionaban al ver sus nombres en el paseo del parque, sobre todo las que ya no están.

La inversión ha sido de 407.572,35 euros, a los que se añaden 77.799,88 euros aportados por el consistorio local para incrementar el número de plantaciones. El nuevo parque acoge un espacio de reconocimiento permanente a la mujer antequerana a través de una placa conmemorativa colectiva, complementada con una selección de nombres, propuestos mediante participación ciudadana.

Barón durante la inauguración destacaba: «Antequera rinde hoy homenaje a todas sus mujeres, desde la época romana hasta las actuales, a través de un espacio que simboliza la equidad y la igualdad real. No se trata de una decisión del Ayuntamiento, sino de los propios antequeranos, que han participado en la elección de las homenajeadas».

Por su parte, la consejera Rocío Díaz complementa que este proyecto es fruto de la colaboración entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Antequera, dentro de un programa autonómico cofinanciado con fondos FEADER, indicando que «no hay nada más justo que destinar un espacio público a rendir homenaje a mujeres que han hecho y siguen haciendo mucho por Antequera, siendo al mismo tiempo inspiración para las generaciones futuras».

El Parque se encuentra tras las calles Remedios Tomás y Doctor Ricardo del Pino y enlaza la zona de Parque Verónica con la próxima del Maulí y la Ermita de la Verónica. En él se pueden ver los nombres de la mujer de época romana, Acilia Plecusa, la escritora Cristobalina Fernández, la Beata Madre Carmen del Niño Jesús, la cantaora María Barrús 'Niña de Antequera', la comerciante Puri Campos, la empresaria Magdalena de la Linde, la actriz Kiti Mánver, la corredora Pepi Sánchez Quintana, la vecina Carmen Acedo Sánchez, la artista Pepa Niebla o la madre comprometida María Jesús Díaz Caballero, en una fusión de dos mil años.