La nueva oficina del SEPE y del SAE en Álora atenderá a más de 6.800 usuarios tras su reforma

La oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Álora ha reabierto recientemente sus puertas después de una reforma integral que ha permitido ampliar su ... superficie y actualizar sus instalaciones. Los trabajos, que han supuesto una inversión de algo más de 500.000 euros, han permitido ganar un 45% de espacio y modernizar un edificio que ahora cuenta con 415 metros cuadrados.

El centro, ubicado en la calle Jazmín, mantiene su función como punto de atención a las personas demandantes de empleo de Álora y de varios municipios cercanos del Valle del Guadalhorce y alrededores, como Ardales, Carratraca, Cártama, Casarabonela y Pizarra. En total, la oficina da servicio a más de 6.800 personas inscritas, de las que algo más de 4.100 están desempleadas, según los últimos datos facilitados por la Junta.

6.800 personas inscritas

Las obras de mejora han incluido la redistribución de espacios, la renovación del mobiliario y la incorporación de nuevos equipos informáticos. El objetivo ha sido adaptar la sede a las necesidades actuales de trabajadores y usuarios, ofreciendo un entorno más funcional y accesible. En estas dependencias trabajan 15 técnicos del SAE y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que atienden a una media mensual de unas 400 personas.

La actuación se enmarca en el plan de mejora de oficinas del SAE en la provincia de Málaga, que ha movilizado más de un millón de euros este año. Según lo previsto, el programa continuará en 2026 con nuevas intervenciones en las oficinas de Estepona, Torrox, Marbella Las Palomas y Málaga Capuchinos, entre otras.

Además de la renovación física, la reapertura coincide con la implantación de nuevos servicios digitales que el SAE está extendiendo por toda Andalucía. A través de la web y la aplicación móvil, los usuarios pueden ahora realizar gestiones que antes requerían acudir de forma presencial. Entre ellas se incluyen la modificación de la demanda de empleo completa, incluida la ocupación profesional, la inscripción como demandante o la reactivación de la demanda sin necesidad de desplazarse.

También se ha incorporado la posibilidad de solicitar cita en cualquier oficina de empleo de Andalucía, eligiendo el lugar, el día y la hora que mejor se adapten a las necesidades de cada persona, tanto para atención presencial como telefónica.

Herramientas de análisis

El SAE continúa desarrollando herramientas de análisis y orientación basadas en datos, que permitirán a los técnicos ofrecer recomendaciones de formación y empleo adaptadas al perfil de cada usuario. Este sistema de perfilado estadístico, que se apoya en inteligencia artificial y Big Data, se está implantando de forma gradual en toda la red de oficinas.

Por otra parte, el organismo trabaja en nuevas soluciones para mejorar la atención a las empresas. Entre ellas figuran la creación de una base de datos única y actualizada de empleadores, la posibilidad de realizar el alta completa de empresas como clientes del SAE a través de la web y la integración de las gestorías en la gestión de ofertas. También se prevé la unificación del sistema de intermediación y la ampliación de las formas de presentación y tramitación de ofertas laborales.

Con esta actuación, la oficina del SAE en Álora retoma su actividad en un espacio más amplio y actualizado, con nuevas herramientas que buscan facilitar la relación de los ciudadanos con el servicio público de empleo. La reapertura se enmarca dentro del proceso de modernización que la Junta de Andalucía está desarrollando en toda su red de oficinas, con el propósito de mejorar la atención y adaptar los recursos a las nuevas formas de gestión y comunicación digital.