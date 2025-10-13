Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada a la nueva oficina del SEPE y del SAE en Álora. SUR

La nueva oficina del SEPE y del SAE en Álora atenderá a más de 6.800 usuarios tras su reforma

La sede, que ha ampliado su superficie un 45% tras una inversión de más de 500.000 euros, cuenta con nuevas instalaciones y servicios digitales para facilitar la atención a la ciudadanía del municipio, además de Ardales, Carratraca, Cártama, Casarabonela y Pizarra

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Álora

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:40

Comenta

La oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Álora ha reabierto recientemente sus puertas después de una reforma integral que ha permitido ampliar su ... superficie y actualizar sus instalaciones. Los trabajos, que han supuesto una inversión de algo más de 500.000 euros, han permitido ganar un 45% de espacio y modernizar un edificio que ahora cuenta con 415 metros cuadrados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  6. 6 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  7. 7 Llegan los primeros viajeros de la nueva conexión aérea directa entre Málaga y Seúl
  8. 8 Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un turista herido en Málaga
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10 Avanzan los trámites urbanísticos para la reapertura de Tívoli World

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La nueva oficina del SEPE y del SAE en Álora atenderá a más de 6.800 usuarios tras su reforma

La nueva oficina del SEPE y del SAE en Álora atenderá a más de 6.800 usuarios tras su reforma