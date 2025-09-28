Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las actuales aulas prefabricadas del CEIP Los Remedios. SUR

Nueva licitación para el CEIP Los Remedios de Cártama tras cuatro cursos en aulas prefabricadas

El gobierno andaluz asegura que el nuevo centro será moderno y sostenible; la oposición critica que la promesa ya se hizo en 2023 y la considera un nuevo gesto «electoralista»

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:03

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha anunciado la licitación del proyecto de ejecución del CEIP Nuestra Señora de los Remedios ... de Cártama, un centro clausurado hace ya cuatro cursos por riesgo de derrumbe. El procedimiento contempla la redacción del proyecto, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección de obra, con un presupuesto de 627.608 euros. La actuación incluye también la futura demolición de las instalaciones actuales y la construcción de un colegio completamente nuevo en la misma parcela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  4. 4 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  5. 5

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa
  8. 8 Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga
  9. 9

    La Sareb sobre la promoción sin luz de Mijas: «Los vecinos han sido estafados»
  10. 10 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nueva licitación para el CEIP Los Remedios de Cártama tras cuatro cursos en aulas prefabricadas

Nueva licitación para el CEIP Los Remedios de Cártama tras cuatro cursos en aulas prefabricadas