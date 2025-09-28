Nueva licitación para el CEIP Los Remedios de Cártama tras cuatro cursos en aulas prefabricadas

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha anunciado la licitación del proyecto de ejecución del CEIP Nuestra Señora de los Remedios ... de Cártama, un centro clausurado hace ya cuatro cursos por riesgo de derrumbe. El procedimiento contempla la redacción del proyecto, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección de obra, con un presupuesto de 627.608 euros. La actuación incluye también la futura demolición de las instalaciones actuales y la construcción de un colegio completamente nuevo en la misma parcela.

Según informó el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, el proyecto contempla un edificio de tipología C2, con capacidad para dos líneas de Infantil (150 plazas) y dos de Primaria (12 aulas para 300 alumnos). También dispondrá de comedor con cocina, biblioteca, gimnasio, sala de usos múltiples, aulas de desdoble y refuerzo, espacios de apoyo, además de instalaciones exteriores y de eficiencia energética. El presupuesto total para la ejecución de las obras se eleva a 7,8 millones de euros.

Crítica del PSOE

El anuncio ha suscitado críticas del PSOE de Cártama, que considera la medida un nuevo gesto «electoralista». El portavoz socialista en el municipio, Miguel Espinosa, recordó que ya en marzo de 2023 la Junta anunció la salida a licitación de este mismo proyecto, con un coste de redacción de unos 500.000 euros y una ejecución estimada en 5,5 millones, pero que, según denuncian, «quedó en nada».

Espinosa subrayó además el incremento del coste que ha experimentado la actuación, pasando de los 5,5 millones previstos hace dos años y medio a casi 8 millones en la actualidad. «Ese sobrecoste lo asumiremos todos los andaluces, y especialmente los vecinos de Cártama, que siguen esperando un centro digno mientras sus hijos estudian en aulas de chapa», afirmó.

Cabe recordar que el CEIP Los Remedios fue clausurado hace ya cuatro cursos por problemas estructurales y riesgo de derrumbe. Desde entonces, cerca de 700 alumnos y alumnas reciben clase en 13 módulos prefabricados, ubicados en una parcela con un patio de tierra y escasa sombra. El PSOE denuncia que esta situación se ha convertido en «insostenible» y recuerda que el municipio es uno de los que mayor número de aulas temporales mantiene en uso en la provincia.

La Junta de Andalucía defiende que este nuevo anuncio supone un paso firme dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2021-2027, que incluye la sustitución del CEIP Los Remedios como una de las actuaciones prioritarias en la provincia de Málaga. El gobierno autonómico asegura que la nueva infraestructura permitirá acabar con una situación que se prolonga desde hace años y dotará a Cártama de un centro educativo «moderno, sostenible y plenamente adaptado a las necesidades del alumnado».