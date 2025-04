Nace una plataforma vecinal para frenar el abandono del río Guadalhorce

Cansados de las inundaciones que cada año provocan daños más graves en sus tierras, un grupo de vecinos de Álora, Pizarra y Cártama ha decidido ... unirse para exigir una intervención urgente en el cauce del río Guadalhorce. La falta de limpieza, el deterioro de sus riberas y la pérdida del cauce natural han convertido al río en una amenaza constante para explotaciones agrícolas históricas, muchas de ellas dedicadas al cultivo de cítricos desde hace generaciones. Ante la falta de respuesta por parte de las administraciones, estos vecinos han comenzado los trámites para constituir una plataforma ciudadana que canalice las quejas y propuestas del territorio.

La primera reunión tuvo lugar el pasado 21 de marzo en la localidad de Álora. Allí, los asistentes coincidieron en la necesidad de crear una Plataforma en Defensa del Río Guadalhorce, que dé voz a los afectados por los episodios de lluvias intensas y la consecuente subida del nivel del agua. Durante el encuentro, se compartieron testimonios de agricultores que aseguran que las riadas actuales son más frecuentes y dañinas que nunca antes. «Fincas que tienen siglos de historia están ahora en peligro. Ni siquiera antes de que se construyeran los pantanos sufríamos inundaciones tan graves. El río ha perdido su cauce y nadie se hace responsable», explican desde el grupo promotor.

Segunda reunión

Este viernes 4 de abril, la plataforma ha celebrado una segunda reunión en la que han participado representantes institucionales y del sector agrario. Asistieron el alcalde de Álora, el teniente de alcalde de Cártama, un concejal del Ayuntamiento de Pizarra, el secretario general de COAG y numerosos agricultores. José Luis Acedo, vecino de Álora y uno de los portavoces de la iniciativa, resumió el contenido del encuentro: «Hemos expuesto el problema de forma clara. Los agricultores han contado cómo estas riadas están arruinando sus campos y poniendo en peligro la economía agrícola de la comarca. No podemos seguir esperando a que llegue otra desgracia».

Como resultado de la reunión, se ha convocado un nuevo encuentro para el próximo viernes en Cártama, con el objetivo de consensuar un manifiesto común. «Nos reuniremos a las cinco de la tarde. Estarán presentes representantes de los Ayuntamientos de Álora, Cártama y Pizarra. Además, vamos a invitar a los municipios de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre, y también a los sindicatos agrarios COAG, UPA y ASAJA, para que se sumen a nuestras peticiones y apoyen la formación de la plataforma», explicó Acedo.

El manifiesto que saldrá de esta reunión servirá como hoja de ruta para exigir medidas concretas, entre ellas la limpieza del cauce del río, la recuperación de su trazado natural y un plan de mantenimiento preventivo. Los vecinos advierten de que, si no se actúa con urgencia, el problema se agravará en los próximos años y acabará afectando a zonas que hasta ahora nunca habían sufrido este tipo de inundaciones. «Esto no es una queja puntual. Es una llamada de atención. Si no se hace nada, el riesgo irá a más», concluyen.