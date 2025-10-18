Motobombas, generadores y equipos de señalización refuerzan el dispositivo de Protección Civil del Valle del Guadalhorce

La Diputación de Málaga ha reforzado con nuevo equipamiento el almacén estratégico de Protección Civil del Valle del Guadalhorce, ubicado en Pizarra, con el objetivo ... de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y aumentar la eficacia de las intervenciones en la comarca. Este centro, que da servicio a los municipios del entorno, amplía ahora sus recursos con material específico destinado a actuaciones inmediatas frente a riesgos naturales, industriales o tecnológicos.

El diputado de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez, participó en el acto de entrega del nuevo material junto al alcalde de Pizarra, Félix Lozano, destacando la importancia de estas instalaciones estratégicas. «Nuestro objetivo es intervenir con mayor rapidez y eficacia en cualquier punto de la provincia, acercando los recursos a cada comarca y descentralizando los equipos de Protección Civil», explicó Rodríguez, quien recordó que la Diputación dispone ya de almacenes en el Valle del Guadalhorce y en la Axarquía, y que próximamente contará con otro en la comarca de Antequera.

El nuevo equipamiento incluye motobombas, generadores eléctricos, cascos y uniformes de intervención, cintas balizadoras, linternas, vallas y conos de señalización, entre otros elementos esenciales para afrontar emergencias. Además, el dispositivo se refuerza con material fungible de uso cotidiano que se repone según la demanda, como guantes, mascarillas, patucos, geles desinfectantes y pulverizadores, así como mascarillas con filtros y productos de limpieza. Todos estos recursos son fundamentales para las primeras actuaciones en situaciones críticas y permiten a las agrupaciones locales de Protección Civil trabajar con mayor seguridad y eficacia.

Estudio Estratégico

Rodríguez subrayó que estas actuaciones forman parte del Estudio Estratégico Provincial impulsado por la Diputación, un plan que persigue crear una estructura de pronta intervención ante riesgos extraordinarios. Este proyecto se desarrolla en estrecha colaboración con las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos, Cruz Roja, la Cátedra de Emergencias de la Universidad de Málaga y el servicio de emergencias 112. «La coordinación y la integración de medios son esenciales para dar una respuesta eficaz en cualquier situación», afirmó el diputado.

El plan no se limita a la dotación de material, sino que también incluye un programa formativo para que los voluntarios y técnicos conozcan en profundidad el uso y mantenimiento de los equipos entregados. Estas acciones formativas se desarrollan de manera continua en toda la provincia, garantizando que los recursos se utilicen correctamente y estén siempre listos para su empleo en caso de emergencia.