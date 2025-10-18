Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo equipamiento entregado por la Diputación de Málaga. SUR

Motobombas, generadores y equipos de señalización refuerzan el dispositivo de Protección Civil del Valle del Guadalhorce

El almacén estratégico de Pizarra amplía su capacidad de respuesta con nuevo material destinado a emergencias y catástrofes, dentro del plan provincial de descentralización de recursos

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Pizarra

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:57

Comenta

La Diputación de Málaga ha reforzado con nuevo equipamiento el almacén estratégico de Protección Civil del Valle del Guadalhorce, ubicado en Pizarra, con el objetivo ... de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y aumentar la eficacia de las intervenciones en la comarca. Este centro, que da servicio a los municipios del entorno, amplía ahora sus recursos con material específico destinado a actuaciones inmediatas frente a riesgos naturales, industriales o tecnológicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  3. 3 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  4. 4 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  5. 5 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  6. 6 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  7. 7 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  8. 8 Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre
  9. 9 El Tercer Hospital para Málaga ya tiene constructoras: estas son las elegidas
  10. 10

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Motobombas, generadores y equipos de señalización refuerzan el dispositivo de Protección Civil del Valle del Guadalhorce

Motobombas, generadores y equipos de señalización refuerzan el dispositivo de Protección Civil del Valle del Guadalhorce