Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elena Melero y autoridades ante el cartel anunciador A.J.G.

A un mes de la procesión extraordinaria del Nazareno del Socorro de Antequera por sus 300 años

La teniente de alcalde Elena Melero desvela el cartel anunciador, obra del artista José Carlos Torres

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:11

La Cofradía del Socorro encara la fase final de los 300 años de su Nazareno, para lo que desarrolla una exposición, un triduo y un ... ciclo de conferencias antes de la procesión extraordinaria que tendrá lugar el sábado 25 de octubre por la tarde-noche, recorriendo la zona monumental de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur A un mes de la procesión extraordinaria del Nazareno del Socorro de Antequera por sus 300 años

A un mes de la procesión extraordinaria del Nazareno del Socorro de Antequera por sus 300 años