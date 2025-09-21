A un mes de la procesión extraordinaria del Nazareno del Socorro de Antequera por sus 300 años

La Cofradía del Socorro encara la fase final de los 300 años de su Nazareno, para lo que desarrolla una exposición, un triduo y un ... ciclo de conferencias antes de la procesión extraordinaria que tendrá lugar el sábado 25 de octubre por la tarde-noche, recorriendo la zona monumental de la ciudad.

Este sábado 20 de septiembre, la iglesia de Santa María de Jesús acogió un concierto de la Agrupación Musical 'Resurrección' de Sierra de Yeguas, como prolegómeno de la presentación del cartel, desvelado por la cofrade y teniente de alcalde, Elena Melero Muñoz, que emocionó con la obra de José Carlos Torres.

La procesión saldrá a las 19 horas y pasará por El Portichuelo, Rastro, Arco de los Gigantes, Rastro, Pasillas, Peñuelas, Nueva, San Sebastián, desde donde «correrá la vega» como si fuera Viernes Santo por Zapateros, Viento y Caldereros, hasta regresar a su templo. Contarán con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Vera Cruz de Campillos. Ese día se prevé estrenar la reforma del trono del Nazareno, donde Bartolomé García ha ejecutado una ampliación y Cristina González ha dorado la canastilla de principios del siglo XX.