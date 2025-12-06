La lluvia se suma al encendido navideño de las calles de Antequera

Antequera ya está en plena campaña navideña, tras encenderse el alumbrado navideño y las exposiciones que son el reclamo para visitar la ciudad. La lluvia ... deslució la fiesta inicial, pudiéndose encender las luces, pero aplazando la fiesta flamenca prevista por el grupo 'Mael Flamenco'.

Un centenar de arcos de luz, 40 farolas, 20 guirnaldas, conos y árboles y un Belén en la Puerta de Estepa llenan de color y luz, con 878.750 luces led, las principales calles comerciales, buscando este año decoraciones que destaquen además con la luz de día.

El encendido tuvo lugar este viernes 5 de diciembre a las 19 horas desde la plaza de San Sebastián, con mucha gente con ganas de ver las luces, pero con la lluvia que redujo la fiesta al suspender el concierto del grupo 'Mael Flamenco'.

Tras un maratoniana jornada con la inauguración de las exposiciones de Indiana Jones en Santa María y Barbie en el Ayuntamiento, así como la bendición del espectacular Belén en Santa Clara, la comitiva municipal se dirigió a la plaza de San Sebastián donde aguardaban muchas familias.

El alcalde Manuel Barón y la teniente de alcalde de Comercio, Ana Cebrián, invitaron a niños a que pulsaran el botón que conectaba toda la red de las calles. Se sumó el presidente de los comerciantes, Jorge del Pino. La admiración de los pequeños y la iluminación extra de las calles estará presente durante un mes.

El feliz Navidad de la Alameda y el Nacimiento bajo la Puerta de Estepa dan la bienvenida a un recorrido con calles como Duranes y Comedias que destacan por sus guirnaldas o el nuevo enfoque de Infante don Fernando. Todo como fusión con las ininterrumpidas visitas a las tiendas de mantecados de Antequera.