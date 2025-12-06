Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza de San Sebastián fue el lugar donde se encendió el alumbrado extraordinario por Navidad A.J.G.

La lluvia se suma al encendido navideño de las calles de Antequera

Hasta el día de Reyes Magos, 878.750 luces led iluminan las calles más comerciales

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:10

Comenta

Antequera ya está en plena campaña navideña, tras encenderse el alumbrado navideño y las exposiciones que son el reclamo para visitar la ciudad. La lluvia ... deslució la fiesta inicial, pudiéndose encender las luces, pero aplazando la fiesta flamenca prevista por el grupo 'Mael Flamenco'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  6. 6 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  7. 7 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  8. 8

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  9. 9 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La lluvia se suma al encendido navideño de las calles de Antequera

La lluvia se suma al encendido navideño de las calles de Antequera