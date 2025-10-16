Lidl busca personal para su nuevo supermercado en Alhaurín de la Torre

La cadena alemana Lidl busca ya personal para el nuevo supermercado que tienen previsto inaugurar en Alhaurín de la Torre, para lo que han publicado ... anuncios a través de sus redes sociales y otras vías.

El supermercado es una de las presencias que estaban confirmadas para el nuevo parque comercial de la zona oeste del municipio, entre Taralpe y Pinos de Alhaurín, cuya inauguración está prevista para este otoño. Desde Lidl, aunque sin poder concretar todavía la fecha exacta, apuntan que, dentro de su plan de expansión en Andalucía, en «las próximas semanas», antes de que acabe el año, abrirá sus puertas la nueva superficie de Lidl en Alhaurín de la Torre.

Tienda en Málaga capital

Además, Lidl adelanta la llegada de otra tienda a Málaga capital, en el primer semestre de 2026. De esta manera, precisan desde la compañía, superarán la treintena de establecimientos en la provincia. En la región, la marca tiene una red de más de 140 locales y supera los 3.500 puestos de trabajo directos, tal y como destaca la empresa.

Hace un año

En cuanto a la nueva superficie comercial, las obras comenzaron, a finales de octubre de 2024, con los primeros movimientos de tierra en los terrenos en el sector denominado UR-TA-01, a la altura de la avenida Finca Taralpe. En el mes de junio anterior, la promotora del proyecto, la empresa López Real Inversiones 21, recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno Local para este proyecto, de 3,6 millones de euros, para una construcción, computable a efectos de ocupación, de 5.618 metros cuadrados.

La autorización concedida por el Ayuntamiento para el proyecto requería emprender los trabajos para esta edificación en el plazo máximo de un año, una vez que se le notificara el visto bueno de la Administración local alhaurina, y un periodo de 36 meses para su conclusión.

Marcas

Junto a Lidl, también está anunciada Tiendanimal en el nuevo parque comercial. El área de tiendas cuyas obras se ultiman tendrá forma de letra L, con un negocio de 2.560 metros cuadrados y los otros tres de 699, 598 y 415 metros respectivamente. También se han previsto aparcamientos exteriores, con parasoles con una superficie de unos 1.270 metros cuadrados.

La operadora que está detrás de esta apuesta también impulsa la reforma del Marbella Marbell Center, para la que cuentan con 25 millones de euros, y promueve el futuro centro comercial en El Mayorazgo, junto a las Colinas del Limonar de Málaga, para el que hay previstos algo más de 8 millones.