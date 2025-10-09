La Legión acompañará al Mayor Dolor en su procesión extraordinaria de este sábado 11 de octubre en Antequera
El palio de la Virgen estrenará los primeros bordados de Sebastián Marchante
Jueves, 9 de octubre 2025, 20:36
Antequera contará con una nueva procesión extraordinaria este sábado 11 de octubre donde saldrán el Señor y la Virgen del Mayor Dolor por el 75 ... aniversario de la cofradía del Miércoles Santo y los 250 años de la bendición de la imagen mariana. La Legión acompañará el cortejo que saldrá a las 18 horas donde la Virgen del Mayor Dolor estrenará los primeros bordados del artista Sebastián Marchante.
Los actos comenzarán este viernes 10 con una vigilia de oración a cargo de la familia Montenegro-Lozano a las 20.30 horas en la iglesia de San Sebastián. El sábado 11, el templo de San Sebastián abrirá a las 8.30 horas para un besapié extraordinario. A las 12 del mediodía, habrá una misa en cuyo transcurso el general de Brigada Juan Jesús Martín Cabrero entregará su fajín de honor a la Virgen.
Por la tarde, la salida extraordinaria partirá a las 18 horas y saldrán las dos imágenes titulares, con la peculiaridad que La Legión llevará a hombros en el trono de traslado al Señor del Mayor Dolor y la Virgen irá bajo palio. Será el Tercio Alejandro Farnesio de La Legión el que acompañe a la imagen crística y la Banda Sinfónica de la Trinidad a la Virgen. Ambas imágenes fueron realizadas por el imaginero Andrés de Carvajal (1709-1779).
El recorrido de la procesión será: San Sebastián, Encarnación, Tintes, Maderuelos, Diego Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, Alameda de Andalucía (encuentro y rendición de honores legionarios), Infante don Fernando y regreso a la Plaza de San Sebastián.
La Virgen estrenará el techo de palio y la bambalina frontal exterior, primera fase los bordados realizados por Sebastián Marchante. Llama la atención la bambalina que sigue los diseños de principios del siglo XIX que realizara el Taller de Antonia Palomo, destacada bordadora que hizo grandes bordados para las cofradías de los Dolores, Paz y Socorro en Antequera.
