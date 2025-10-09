Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Señor del Mayor Dolor irá a hombros de caballeros legionarios como realizan a mediodía del Miércoles Santo A.J.G.

La Legión acompañará al Mayor Dolor en su procesión extraordinaria de este sábado 11 de octubre en Antequera

El palio de la Virgen estrenará los primeros bordados de Sebastián Marchante

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Antequera contará con una nueva procesión extraordinaria este sábado 11 de octubre donde saldrán el Señor y la Virgen del Mayor Dolor por el 75 ... aniversario de la cofradía del Miércoles Santo y los 250 años de la bendición de la imagen mariana. La Legión acompañará el cortejo que saldrá a las 18 horas donde la Virgen del Mayor Dolor estrenará los primeros bordados del artista Sebastián Marchante.

