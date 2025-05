La Junta prevé tener reparado el sifón de Cártama a principios de junio

Los riegos en el Valle del Guadalhorce siguen dando que hablar esta semana. Aunque ya se ha subsanado el problema en la compuerta de la ... margen derecha del canal, que había provocado el corte de agua en unas 5.000 hectáreas de cultivo en zonas como Coín y Alhaurín el Grande, aún quedan otras 500 hectáreas que siguen sin suministro debido a una rotura en el sifón de Cártama.

Sobre esta segunda avería, el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha indicado que se espera que la infraestructura esté reparada a principios de junio. Según ha explicado, la tardanza en las obras se debe a la ubicación del sifón, ya que esta «rotura de importancia» se encuentra en una zona de muy difícil acceso, lo que está dificultando las tareas de reparación. «Se está trabajando a destajo y, según la información que manejamos en este momento, los primeros días del mes de junio se van a restablecer los riegos porque quedarán reparadas y finalizadas las obras», afirmó.

En cuanto a la avería ya solucionada en la margen derecha, Fernández confirmó que se trató de un fallo de anclaje en una de las compuertas, lo que obligó a cortar por completo el canal desde el pasado domingo 25 de mayo. Añadió que el corte fue necesario que desde este miércoles el suministro ya se está recuperando paulatinamente en esa zona, como ya confirmó SUR.

Reclamaciones y compromiso

Durante su intervención, el delegado también señaló al Gobierno de España, recordando que la mejora de los riegos del Guadalhorce está incluida en las obras de interés general del Estado, y que corresponde al Ejecutivo central su ejecución. «Hasta el momento, no ha movido un dedo ni ha mostrado ningún interés en llevar a cabo esa actuación», afirmó.

Asimismo, quiso tranquilizar a los regantes de la comarca, asegurando que aquellos que no han podido regar no perderán el agua asignada. «Los 30 hectómetros cúbicos se entregarán íntegramente a lo largo del periodo hasta el 30 de septiembre. No habrá menoscabo ni pérdida de caudal para ninguna de las comunidades de regantes», declaró.

Desde la Junta de Andalucía se admite que este traspié en el inicio de la campaña de riego no es deseable, pero se recuerda que se trata de infraestructuras muy antiguas y deterioradas. «Hemos hecho inversiones importantes, pero no son suficientes si no contamos con la colaboración del Gobierno de España», insistió Fernández.

El delegado reafirmó el compromiso de la Junta para seguir trabajando en la mejora de una infraestructura de riego clave para los agricultores y regantes del Guadalhorce. «No nos hubiera gustado que estas roturas se produjeran ni que la campaña comenzara con estos problemas, pero seguimos trabajando para garantizar el riego en esta comarca tan importante para la agricultura malagueña», concluyó.