Visita institucional a Campillos para presentar la segunda fase del Plan de Bioclimatización en centros educativos. SUR

La Junta incluye seis centros de Málaga en la segunda fase del Plan de Bioclimatización

Las obras, con una inversión autonómica de 85 millones de euros, se ejecutarán durante el curso 2025-2026 e incorporarán sistemas de refrigeración adiabática y energías renovables para mejorar el confort térmico en colegios e institutos

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Campillos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:28

La Junta de Andalucía ha confirmado que seis centros educativos de la provincia de Málaga serán incluidos en la segunda fase del Plan de Bioclimatización, ... que se desarrollará a lo largo del curso 2025-2026. Así lo anunció el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, durante una visita a Campillos, en la que estuvo acompañado por el alcalde del municipio, Daniel Gómez, y por los directores del IES Camilo José Cela y del CEIP Manzano Jiménez.

