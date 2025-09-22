La Junta incluye seis centros de Málaga en la segunda fase del Plan de Bioclimatización

La Junta de Andalucía ha confirmado que seis centros educativos de la provincia de Málaga serán incluidos en la segunda fase del Plan de Bioclimatización, ... que se desarrollará a lo largo del curso 2025-2026. Así lo anunció el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, durante una visita a Campillos, en la que estuvo acompañado por el alcalde del municipio, Daniel Gómez, y por los directores del IES Camilo José Cela y del CEIP Manzano Jiménez.

Briones explicó que el proyecto de climatización del instituto campillero saldrá a licitación durante el año 2025, al igual que las actuaciones previstas en el resto de centros seleccionados. En paralelo, el colegio Manzano Jiménez recibirá transferencias extraordinarias para la adquisición de equipos de refrigeración, lo que permitirá mejorar las condiciones de confort térmico de manera inmediata mientras se desarrollan los proyectos de mayor envergadura.

En la misma línea, el delegado territorial señaló que esta actuación forma parte de una estrategia global de la Junta de Andalucía que, en el presente curso, contempla una inversión de 85 millones de euros en toda la Comunidad Autónoma. De esa cantidad, 30 millones se destinan a la ampliación del Plan de Bioclimatización, que apuesta por sistemas sostenibles como la refrigeración adiabática y el uso de energías renovables.

Equipamientos

Los 55 millones restantes corresponden al programa 'Mejora tu centro', que permitirá a unos 3.000 colegios e institutos andaluces gestionar de forma directa fondos para acometer obras y adquirir equipamientos orientados a mejorar la climatización y el confort de sus instalaciones.

En su intervención, Briones destacó el compromiso del Gobierno andaluz con la modernización de las infraestructuras educativas, subrayando que las actuaciones en materia de climatización y accesibilidad son una prioridad. Recordó que desde 2019 se han invertido más de 13,7 millones en proyectos de accesibilidad en colegios e institutos de la provincia, y que la primera fase del Plan de Bioclimatización ya permitió la instalación de sistemas de refrigeración y placas solares fotovoltaicas en 30 centros malagueños situados en zonas de severidad climática de nivel 4.

El delegado territorial insistió en que estas medidas no solo buscan responder a las altas temperaturas que afectan a buena parte de la provincia, sino que también persiguen un uso más eficiente de los recursos energéticos. «Estas actuaciones contribuyen de manera significativa al aprendizaje, a la calidad de la enseñanza y al bienestar de toda la comunidad educativa», aseguró.