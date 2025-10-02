Homenajes y reconocimientos en el día de la Policía Nacional en Antequera

La Comisaría de la Policía Nacional de Antequera celebró este jueves 2 de octubre su día, en la festividad los Santos Ángeles Custodios, con una ... misa en la iglesia de los Remedios y posteriormente un acto institucional en el Caserío San Benito.

El acto fue presidido por el inspector jefe en Antequera, Marcos Romarís; el vicepresidente de la Diputación, Juan Rosas; y el teniente fiscal de Málaga, Valentín Bueno. Romarís destacó «querer rendir homenaje y reconocimiento a quienes con sus desvelos, esfuerzos y éxitos, han contribuido a que la Policía Nacional goce del prestigio que tiene entre los españoles» y su labor en el municipio.

En el apartado de distinciones, se tuvo un gesto con Juan Carlos Rico, inspector y jefe de seguridad ciudadana, que está en puertas de jubilarse. Se concedió la cruz al mérito policial con distintivo blanco a los policías nacionales Álvaro Cervantes Contreras y Francisco Javier Jiménez Galisteo. Así como al gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Málaga, Carlos Francisco Cintas. Hubo menciones en su modalidad de placa al policía local Juan de Dios Mora y al Restaurante Caserío San Benito.

Cerró el acto el vicepresidente de la Diputación, Juan Rosas, quien disculpó la ausencia del alcalde Manuel Barón, agradeciendo el trabajo que realiza la Policía Nacional en su labor diaria en todo el municipio junto al resto de cuerpos y seguridad.