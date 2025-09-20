Guaro contará por primera vez con servicio de taxi tras la autorización de la Junta

Hito histórico para el pequeño municipio malagueño de Guaro. La localidad con apenas 2.500 habitantes censados en el año 2024, según el Instituto de ... Estadística y Cartografía, contará por primera vez en su historia con un servicio de taxi. La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Consejería de Fomento, ha dado el visto bueno a la creación de dos licencias municipales de auto-taxi.

Un camino largo y duro que se inició con la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Guaro en el mes de febrero y que ha supuesto varios meses de reuniones y gestiones. Se trata, además, de un paso importante en materia de movilidad para el término municipal, el cual carecía por completo de este servicio de transporte que desde fuente municipales alertaban que era «imprescindible».

Fue el propio Consistorio, quien argumentó en su petición la necesidad urgente de contar con taxis para atender las demandas de la población. De hecho, en el informe remitido a la Junta se indicaba que la ausencia de este servicio dificultaba la vida diaria de los vecinos, en especial de las personas mayores y de quienes no disponen de vehículo propio, obligados a desplazarse a otros municipios para acudir a citas médicas, realizar gestiones administrativas o acceder a comercios y bancos.

Dictamen favorable

El dictamen favorable de la Junta se apoya en lo establecido por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, que regula la concesión de licencias de taxi en municipios menores de 50.000 habitantes. Esta norma determina que la creación de nuevas plazas debe estar justificada por la necesidad del servicio, algo que en Guaro estaba claramente acreditado. En consecuencia, el informe autoriza al Ayuntamiento a crear dos licencias para vehículos de cinco plazas (incluido el conductor).

Según indica Fomento en el informe emitido, la concesión y gestión de estas licencias corresponde ahora al propio Ayuntamiento, que deberá adjudicarlas mediante concurso público. Con este fin, el Consistorio ha informado de que las personas interesadas en optar a una de las plazas ya pueden inscribirse en el registro municipal. Para hacerlo deberán presentar una instancia general con sus datos personales y un número de teléfono de contacto. Una vez transcurridos diez días desde la publicación del anuncio, se convocará una reunión con los aspirantes para explicar los siguientes pasos y resolver dudas sobre el proceso.

Desde el Ayuntamiento se subraya el carácter histórico de esta decisión, al tratarse de la primera vez que Guaro contará con servicio de taxi. «Es una medida imprescindible que mejorará la movilidad de nuestros vecinos y facilitará los desplazamientos cotidianos», destacan fuentes municipales.

La medida, además, tendrá un impacto positivo en la integración territorial del municipio dentro de la comarca del Guadalhorce, al favorecer la conexión con localidades cercanas y con el litoral malagueño. La posibilidad de disponer de un taxi en Guaro también será útil para visitantes y turistas, que encontrarán en este servicio una opción más cómoda para desplazarse por la zona.

Con esta decisión, Guaro se suma al conjunto de municipios que refuerzan su movilidad apostando por el transporte público. El Ayuntamiento insiste en que la prioridad es garantizar el bienestar de la población y cubrir una necesidad que llevaba años pendiente. «Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos», concluye el comunicado oficial.