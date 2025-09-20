Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Guaro contará por primera vez con servicio de taxi tras la autorización de la Junta

Fomento avala la creación de dos licencias municipales que serán adjudicadas por concurso público en el municipio

Julio J. Portabales

Guaro

Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:20

Hito histórico para el pequeño municipio malagueño de Guaro. La localidad con apenas 2.500 habitantes censados en el año 2024, según el Instituto de ... Estadística y Cartografía, contará por primera vez en su historia con un servicio de taxi. La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Consejería de Fomento, ha dado el visto bueno a la creación de dos licencias municipales de auto-taxi.

