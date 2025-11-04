Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de entrega de la recaudación obtenida en los actos del Día del Pilar. SUR

La Guardia Civil entrega más de 11.000 euros a cinco asociaciones de Cártama por los actos del Día del Pilar

La recaudación obtenida durante la celebración de la patrona del cuerpo, llevada a cabo en la localidad, se ha destinado a colectivos sociales y parroquiales del municipio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:47

Más de 11.000 euros. Esa es la cifra que ha entregado la Guardia Civil a cinco asociaciones cartameñas. Este dinero corresponde a la recaudación ... obtenida durante los actos celebrados en Cártama con motivo del día de su patrona, Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Entre las beneficiarias se encuentran la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFACAR), la Asociación de Familias contra el Cáncer Infantojuvenil (AMFACIJ), la Asociación de Personas con Diversidad Funcional y sus Familias del Valle del Guadalhorce (Cártama Incluye), el Grupo Parroquial Divina Pastora de las Almas y el Grupo Parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Socorro.

