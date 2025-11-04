La Guardia Civil entrega más de 11.000 euros a cinco asociaciones de Cártama por los actos del Día del Pilar

Más de 11.000 euros. Esa es la cifra que ha entregado la Guardia Civil a cinco asociaciones cartameñas. Este dinero corresponde a la recaudación ... obtenida durante los actos celebrados en Cártama con motivo del día de su patrona, Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Entre las beneficiarias se encuentran la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFACAR), la Asociación de Familias contra el Cáncer Infantojuvenil (AMFACIJ), la Asociación de Personas con Diversidad Funcional y sus Familias del Valle del Guadalhorce (Cártama Incluye), el Grupo Parroquial Divina Pastora de las Almas y el Grupo Parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Socorro.

11.710 euros recaudados

Este gesto, llevado a cabo por el Instituto Armado, se ha formalizado con un acto celebrado en el Ayuntamiento de Cártama el martes 4 de julio. Según explicó el alcalde, esta recaudación permitirá a las cinco asociaciones de la localidad seguir desarrollando su labor, «que no es otra que apoyar a las personas que más lo necesitan». Además, destacó la importancia del tejido asociativo cartameño, que «fortalece la participación ciudadana y promueve el desarrollo social y cultural del municipio».

En el acto participaron también el coronel jefe de la Guardia Civil, Roberto Blanes, y representantes de las cinco asociaciones beneficiarias. Asistió asimismo el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien expresó su satisfacción por la entrega del dinero recaudado, valorando la labor que realizan a diario estos colectivos y destacando que son «un ejemplo para nuestra sociedad por su dedicación a mejorar la vida de las personas».

Balance

Aprovechando el encuentro, tanto Gallardo como Salas realizaron un balance positivo de los actos provinciales que, durante el mes de octubre, tuvieron a Cártama como centro de la Guardia Civil. El alcalde calificó la organización como un éxito y se mostró satisfecho por la gran participación que registraron todos los eventos, que culminaron el 12 de octubre con la celebración del Día de la Patrona en la localidad y el tradicional desfile de efectivos.

El subdelegado del Gobierno, por su parte, agradeció el trabajo del cuerpo durante la festividad y en el día a día. «Hay que reconocer la solidaridad que simbolizan actos como este», afirmó, al tiempo que lanzó un mensaje de apoyo a las asociaciones locales. Salas subrayó también el compromiso del Gobierno de España con Cártama y con la mejora de la seguridad ciudadana en el municipio. «Seguimos reforzando las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dotando a los profesionales de más y mejores medios, así como de nuevas infraestructuras, como el cuartel de la localidad, que continúa en obras y que esperamos sea una realidad pronto», señaló.

«Hay que reconocer la solidaridad que simbolizan actos como este», explicaba Salas

Por su parte, los representantes de las asociaciones agradecieron este apoyo y explicaron los proyectos que pondrán en marcha en la localidad gracias a la aportación económica. Con estos actos, la Guardia Civil busca transmitir a la ciudadanía sus valores de servicio público y los principios constitucionales que guían su labor diaria.

Entre las actividades realizadas entre septiembre y octubre destacan el acto institucional de izado de bandera y homenaje a veteranos, una ruta senderista, una carrera popular, una ruta motera, torneos de fútbol, pádel y baloncesto, además de una demostración de medios, una jornada de convivencia y charlas sobre el Plan Director de Seguridad Escolar y el Plan Mayor Seguridad.