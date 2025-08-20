Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marina Rodríguez y Elías Rivera forman el conjunto 'Mael Flamenco' y estrenarán una sevillana: 'Vente conmigo a la feria' A.J.G.

El grupo local 'Mael Flamenco' abre este miércoles la Feria de Antequera

Cinco días con concursos, casetas, atracciones mecánicas y conciertos, aquí todo el programa

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:38

La Real Feria de Agosto de Antequera calienta motores. La ciudad se prepara para cinco días intensos de fiesta que transcurrirán desde este miércoles hasta ... el próximo domingo 24. El pistoletazo de salida se dará, a las 12.30 horas, en el Paseo Real donde el grupo local 'Mael Flamenco' ofrecerá un concierto en el que estrenarán la sevillana 'Vente conmigo a la feria'.

El grupo local 'Mael Flamenco' abre este miércoles la Feria de Antequera

