El grupo local 'Mael Flamenco' abre este miércoles la Feria de Antequera

La Real Feria de Agosto de Antequera calienta motores. La ciudad se prepara para cinco días intensos de fiesta que transcurrirán desde este miércoles hasta ... el próximo domingo 24. El pistoletazo de salida se dará, a las 12.30 horas, en el Paseo Real donde el grupo local 'Mael Flamenco' ofrecerá un concierto en el que estrenarán la sevillana 'Vente conmigo a la feria'.

Se trata de un grupo que el año pasado irrumpió en el panorama musical local con temas propios. En la pasada feria estrenaron estrenando 'Somos Antequera' mientars que en FITUR, tocaron el villancico 'Llega Navidad'. Ahora, de nuevo, vuelven con una sevillana.

«Tras la inauguración, nosotros abriremos la feria por todo lo alto y esta vez tenemos pianista y todo», explican. Tras sus éxitos recientes y sus actuaciones, siguen creando, ahora con otro palo: «Con 'Somos Antequera' fue una rumbita, muy pegadiza y ahora va a ser una sevillana, también con mucho ritmo», aseguran.

El programa de la feria de Antequera

La Feria de Día se vivirá en el Paseo Real y la de noche, en el Recinto Ferial. Así, este miércoles 20 de agosto la inauguración de la Feria será a las 12.30 horas. El grupo local 'Mael Flamenco' abrirá los conciertos. A las 17.00 horas continuará el grupo Doyer Band Cover.

A las 21.00 horas tendrá lugar el pregón inaugural de la Real Feria de Agosto 2025 a cargo de María Rosales Martín así como el nombramiento de regidora a Lourdes Moreno Aragón. Previamente hay previsto un concierto de Joana Jiménez.

Una vez finalizado el pregón, tendrá lugar el pasacalles de inauguración con el siguiente recorrido: Plaza de San Sebastián, Infante, Alameda, Avenida Periodista Ángel Guerrero hasta Jardines Tito Pepe. Al término del pasacalle, inauguración del alumbrado extraordinario en el Recinto Ferial.

Seguidamente, el primer concierto de la noche en la caseta municipal con entrada libre de la mano de Juanlu Montoya.

El jueves 21 de agosto, a las 12.30 horas, habrá una demostración de baile del Taller de Sevillanas del Ayuntamiento-EMMA. A las 13.30 horas, actuación de la Panda de Verdiales San Gabriel de la Joya. A las 16.30 horas: exhibición de baile a cargo del grupo folclórico Azucena.

Por la noche, a las 24.00 horas, concierto de Mägo de Oz. A continuación, el grupo local Dr. Jones. Y siguerá la fiesta con DJ Guille Castro.

El viernes 22 de agosto, es el día de fiesta local. Desde las 11.00 horas de la mañana se desarrollará el X Concurso Nacional de Porra Antequerana. A las 17.00 horas, en el Paseo, concierto de David Civera.

Por la noche, concierto a las 00.00 horas de Marta Santos. Tras ella, el grupo local Versión X. Y más fiesta con DJ Fran Podadera.

El sábado 23 de agosto comienzan los toros. Antes, a las 12.30 horas: X Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto. A las 17.00 horas, actuación de Calet.

A las 19.30 horas, mano a mano del arte del rejoneo con reses de Prieto de la Cal para los rejoneadores: Andy Cartagena y Diego Ventura.

Por la noche, a las 24 horas: Concierto de Pepe y Vizio. Y sobre las 1.30 horas, turno para Les Castizos.

El último día, el domingo 24 de agosto, a las 19.00 horas, cortejo Goyesco por Infante don Fernando, Alameda y Puerta de Estepa. Y a las 19,30 horas, corrida de toros goyesca con reses de Núñez del Cuvillo para los diestros: Curro Díaz, Emilio de Justo y Marco Pérez.

Por la noche, a las 22.30 horas, concierto de copla de María José Vegas. A las 24 horas, clausura de la Feria con el espectáculo de Fuegos Artificiales. y a continuación, concierto de Paco Candela.