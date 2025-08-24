La goyesca puso el broche de oro a los cinco días festivos en Antequera

Terminan cinco días de fiesta donde la música, las ganas de diversión y los «cacharritos» marcan el fin del verano, que encara tres semanas con ... los preparativos del regreso al colegio, el fin de las vacaciones y las fiestas patronales. El ambiente de la goyesca de ayer domingo marcó el último gran día, con la resaca del intenso sábado y una feria que se ha desarrollado entre la fuerza del mediodía en el Paseo Real y la intensidad de las noches en el Recinto Ferial.

Los toros llegaron con el fin de semana y los tendidos respondieron y los artistas supieron cortar los trofeos para salir triunfantes por la puerta grande. En ambos días, la regidora Lourdes Moreno con sus manolas presidieron los festejos, paseando en coche de caballos por la calle y antes de iniciarse las corridas de toros.

Tras el concurso de porra, el sábado llegaron con fuerza volantes, lunares, mantones, sombreros y peinas en el X Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto. Predominio de la presencia infantil en el concurso, con numerosos inscritos, por encima de la modalidad de adultos. Les siguieron la modalidad infantil, juvenil y ya la de adultos, en el apartado masculino y femenino.

El jurado, formado por Socorro Espejo, Jesús Sierras y Clara Aragón, estuvieron atentos a las distintas propuestas que se ofrecieron en cada una de las modalidades, siempre teniendo en cuenta la originalidad y el respeto por el traje de flamenca.

Así la ganadora en la categoría Preescolar fue Carla Luque y en segunda posición, Manuela Sánchez; en Infantil, Martín Montenegro se llevó el primer premio y Valeria Nevado, el segundo; en la modalidad Juvenil, el primer premio fue para Jimena Fernández y el segundo, Sara Sánchez. En adultos masculino, Antonio Durán obtuvo el primer premio, quedando desierto el primero; y en adultos femenino, Sonia Sánchez y María José Sánchez, se alzó el primer y segundo premio, respectivamente.