Los trajes típicos marcaron el último de los concursos de la feria. A.J.G.

La goyesca puso el broche de oro a los cinco días festivos en Antequera

Este lunes, desmontaje de las casetas y día infantil con precios especiales en las atracciones mecánicas

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:26

Terminan cinco días de fiesta donde la música, las ganas de diversión y los «cacharritos» marcan el fin del verano, que encara tres semanas con ... los preparativos del regreso al colegio, el fin de las vacaciones y las fiestas patronales. El ambiente de la goyesca de ayer domingo marcó el último gran día, con la resaca del intenso sábado y una feria que se ha desarrollado entre la fuerza del mediodía en el Paseo Real y la intensidad de las noches en el Recinto Ferial.

