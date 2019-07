Genalguacil pone en marcha la primera concejalía de Despoblación en Málaga Vista de Genalguacil. / J. A. G. El pueblo del Genal, que ha perdido casi mil habitantes en los últimos 50 años, pretende fomentar la llegada de emprendedores VANESSA MELGAR Lunes, 29 julio 2019, 00:43

No es un problema nuevo, aunque en la actualidad esté de moda hablar de ello. Muchos de los municipios de la provincia, especialmente los asentados en la Serranía de Ronda y en el Valle del Genal, sufren despoblación desde hace años, desde hace una década, se podría señalar. La falta de oportunidades laborales y de inversión por parte de las distintas administraciones, entre otros factores, han hecho bajar las cifras de empadronamiento de estas localidades que piden a gritos una apuesta real del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Málaga contra este fenómeno.

Genalguacil ha ido un paso más allá, al crear una concejalía de Despoblación, un gesto con el que su alcalde, Miguel Ángel Herrera, pretende evidenciar la importancia que tiene dicha problemática. Sería, estimó, la primera en Málaga, y sí existe en zonas de Teruel y Zamora. «No es un problema nuevo, en los últimos 50 años Genalguacil ha pasado de en torno a 1.400 habitantes a alrededor de 500», explicó el regidor, al tiempo que señaló que la concejala de Despoblación se llama Marta Calvente. «Llevamos muchos años trabajando por el desarrollo de Genalguacil y todo lo que hemos hecho ha girado en torno a intentar solucionar este problema», dijo Herrera. Genalguacil se ha convertido en un referente cultural en la Serranía y también en la provincia y en España con la organización de sus famosos encuentros de arte que atraen en cada edición a artistas de todo el mundo, que dejan sus obras en el pueblo. Este evento, además, está alcanzando proyección internacional y Genalguacil es una meca, por su singularidad, para el sector.

«Crear la concejalía ha sido una necesidad. Necesitamos una persona que se encargue de este problema. Ya se coordinaron unas jornadas de despoblación que han motivado que varias personas se hayan venido a vivir a pueblo», afirmó.

Herrera es consciente de que la solución pasa por que las administraciones inviertan en la zona. «Hay herramientas que podemos utilizar desde el Ayuntamiento, pero obviamente, las administraciones tienen que tomar conciencia del problema e invertir, y no solo hablar de la despoblación. Nos tienen que preguntar a los pueblos, qué necesitamos, no tomar decisiones a nuestras espaldas, ya que desconocen nuestra realidad», expresó.

«Carreteras decentes»

Herrera señaló ejemplos, muy claros, a su juicio. Por un lado, demandó la mejora de las carreteras de la zona: «Si queremos frenar la despoblación no podemos tener en Genalguacil tres curvas para acceder al pueblo por las que no puede pasar un autobús, solo pueden pasar microbuses de no más de 30 plazas (carretera de acceso por la Costa del Sol)... yo no quiero una autovía para Genalguacil, pero necesitamos carreteras decentes y no trazados salvajes», apostilló.

Por otro lado, Herrera también mostró su malestar ante la Junta por el hecho de que Sierra Bermeja, tal y como se reclama por parte de distintos colectivos, haya quedado prácticamente fuera de la delimitación del futuro parque nacional Sierra de las Nieves. Otra medida a desarrollar sería la de aplicar algún tipo de beneficio fiscal.

De momento, el alcalde explicó que la intención es fomentar, desde esta concejalía, la instalación de nuevos habitantes en Genalguacil, especialmente emprendedores a los que se les asesorará.