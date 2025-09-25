¿Qué futuro le espera al instituto Los Colegiales de Antequera?

Un millar de alumnos y ochenta profesores acuden cada día con inquietud a sus clases en el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Colegiales de Antequera, ... donde tras años con problemas de corrimiento del terreno, desde el pasado curso esperan que Educación aclare si reforma el actual edificio o construye uno nuevo.

En marzo pasado, el Ayuntamiento tuvo que intervenir y acotar la entrada al pabellón deportivo y dos aulas, ante la denuncia recibida por varios padres del peligro de desprendimiento en la zona. Educación actuó y derribó la parte referida y en una reunión entre las administraciones, instituto y familias afectadas, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, Miguel Briones, se comprometió «paliar los problemas del centro».

En primer lugar, se hizo la obra de demolición de la zona crítica y se pidió a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) un informe del resto del edificio con el que «se permitirá, por un lado, habilitar sin riesgo los accesos a dichos espacios y por otra parte, se corregirá el asentamiento del edificio del gimnasio de manera natural». Un espacio que lleva años sin uso ante el peligro del terreno. Pero el informe no llega a día de hoy y el temor sigue patente.

Por su parte, el alcalde Manuel Barón en esa reunión que, en caso de que no haya viabilidad y que los técnicos de la Junta así lo determinen, ofrecía terrenos para «la construcción de un nuevo edificio escolar de instituto que para ello el Ayuntamiento de Antequera tiene disponibilidad de suelo de sobra, justo en las dos parcelas que van por debajo del Parque de Bomberos».

De nuevo protestas

Tras el regreso de las clases el pasado 15 de septiembre, son los profesores los primeros que se han concentrado reivindicando una solución. Exigen «por escrito un informe que certificase la seguridad y viabilidad del edificio». Así como que se tomen las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. Pero «no se ha recibido ninguna respuesta por escrito, ni se ha realizado la inspección que reclamamos». Los responsables de Prevención de Riesgos Laborales se han limitado «a revisar los informes de planificación y prevención realizados por el Equipo Directivo de nuestro centro».

Ante la actitud de la Delegación de Educación, «nos planteamos un nuevo curso de movilizaciones para exigir unas instalaciones dignas, como se merece la Comunidad Educativa del IES Los Colegiales». Así se plantea un curso movido si no llega respuesta oficial. Por parte de este periódico, se ha preguntado a la Delegación de Educación de Málaga sobre la situación de los informes, sin recibir respuesta a la hora de realizar esta noticia.