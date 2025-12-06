Fuente de Piedra estrena una Oficina de Turismo que impulsa la modernización del casco urbano

Fuente de Piedra continúa avanzando en la transformación de su centro urbano con la inauguración oficial de la nueva Oficina de Turismo, situada en la ... Plaza de la Constitución. El espacio, concebido para mejorar la atención a visitantes y reforzar la estrategia turística del municipio, se integra en un proyecto de renovación más amplio que está cambiando la imagen de uno de los enclaves más transitados de la localidad.

La apertura del edificio fue presidida por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien subrayó el valor de esta actuación dentro de las inversiones del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). «El PFEA es esencial para promover proyectos en los municipios de la provincia de Málaga y para generar empleo entre los trabajadores agrarios», señaló durante el acto. A su juicio, iniciativas como esta «mejoran los servicios públicos y contribuyen al desarrollo económico del interior de la provincia».

Dicha obra ha sido financiada con fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ha aportado el 65% de los 190.991 euros invertidos, mientras que la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento han asumido el resto. Este proyecto, incluido en el Plan Generador de Empleo Estable, se desarrolló en dos fases: una primera centrada en la ejecución de la estructura del edificio y una segunda dedicada a los acabados, instalaciones y equipamientos necesarios para su funcionamiento.

Por otro lado, el nuevo inmueble incluye una sala de atención al público, un almacén y un aseo adaptado. En el exterior se ha habilitado un área con pérgolas que crea una zona de sombra destinada tanto a visitantes como a vecinos que deseen utilizar el espacio como área de descanso. Su ubicación, en pleno corazón del municipio, facilitará el acceso a recursos turísticos y culturales, especialmente en momentos de alta afluencia vinculados a la laguna y a la colonia de flamencos.

La inauguración coincide, además, con un periodo de especial dinamismo turístico para Fuente de Piedra. La reciente puesta en marcha de la ruta de ilustraciones del flamenco 'Pa Flamenco, Mi Pueblo' está atrayendo a numerosos visitantes, convirtiéndose en un complemento a la oferta natural que caracteriza al municipio. La nueva oficina actuará como punto de referencia para quienes se interesen por este recorrido que combina arte, patrimonio y naturaleza.

Mejoras urbanísticas

En paralelo a la construcción del edificio, el Ayuntamiento ha impulsado una serie de mejoras urbanísticas en la Plaza de la Constitución con el objetivo de modernizar y embellecer este espacio. La sustitución de la luminaria por tecnología LED, la instalación de nuevos bancos y papeleras y la colocación de maceteros buscan renovar la estética de un entorno histórico sin perder su identidad tradicional. Estas actuaciones refuerzan la estrategia municipal de generar espacios más accesibles, eficientes y agradables para residentes y turistas.

Javier Salas recordó durante su intervención que Fuente de Piedra ha recibido un total de 356.000 euros del SEPE para diversas actuaciones con cargo al PFEA. Además, destacó que la inversión del Gobierno en la provincia dentro de este programa «ha alcanzado los 21,1 millones de euros en 2025, con un incremento del 24% desde 2018». Un esfuerzo que, según afirmó, demuestra «la apuesta del Gobierno por apoyar a los municipios del interior y garantizar que sigan avanzando en servicios y oportunidades».