Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del nuevo parque comercial. SUR

Ya hay fecha para la apertura del nuevo Parque Comercial de Alhaurín de la Torre

Concluyen las obras del proyecto de 3,6 millones de euros, con una superficie construida de más de 5.618 metros cuadrados, en la zona oeste del municipio

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

Trece meses después de que comenzaran las obras, que arrancaron en octubre de 2024, el nuevo parque comercial de Alhaurín de la Torre, en la ... avenida Finca Taralpe, ya tiene fecha para su apertura al público. La promotora del proyecto es la empresa López Real Inversiones 21, que recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno Local para este proyecto, de 3,6 millones de euros sobre una superficie de 5.618 metros cuadrados, en junio del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  2. 2 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  6. 6 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  9. 9

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  10. 10

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ya hay fecha para la apertura del nuevo Parque Comercial de Alhaurín de la Torre

Ya hay fecha para la apertura del nuevo Parque Comercial de Alhaurín de la Torre