Ya hay fecha para la apertura del nuevo Parque Comercial de Alhaurín de la Torre

Trece meses después de que comenzaran las obras, que arrancaron en octubre de 2024, el nuevo parque comercial de Alhaurín de la Torre, en la ... avenida Finca Taralpe, ya tiene fecha para su apertura al público. La promotora del proyecto es la empresa López Real Inversiones 21, que recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno Local para este proyecto, de 3,6 millones de euros sobre una superficie de 5.618 metros cuadrados, en junio del año pasado.

En la nueva zona de tiendas, que cuenta con 160 aparcamientos, estarán presentes Lidl y otros tres negocios de las cadenas Rossman, Tedi y Tiendanimal, tal y como ha detallado el alcalde, Joaquín Villanova. Este ha anunciado que el próximo 27 de noviembre habrá un acto de inauguración de carácter familiar, al que asistirán los representantes de la propia promotora, las cadenas y del Ayuntamiento, quienes recorrerán las diferentes instalaciones, en el que se servirá una merienda de chocolate con churros y habrá castillos hinchables para los más pequeños.

El nuevo parque comercial tiene forma de L, con cuatro locales, el mayor de 2.560 metros cuadrados, y los otros tres de 699, 598 y 415, respectivamente. En cuanto a los estacionamientos, están repartidos en el exterior, con parasoles, en unos 1.270 metros cuadrados.

El Ayuntamiento también anuncia avances para la apertura de Carreforur y Decathlon en Santa Clara

La firma que está detrás de esta operación también impulsa la reforma del Marbella Marbell Center, para la que cuentan con 25 millones de euros, y promueve el futuro centro comercial en El Mayorazgo, junto a las Colinas del Limonar de Málaga, para el que hay previstos algo más de 8 millones.

El máximo responsable municipal, que gradeció la apuesta empresarial por Alhaurín de la Torre como fórmula para la «revitalización de la economía local», también adelanto que están avanzados los trámites previos para la construcción de un Carrefour, con más locales en la zona este, en Santa Clara y que, en las inmediaciones de esta gran superficie, se da por hecha la implantación de una de los establecimientos de la cadena de deportes Decathlon.