Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Ermita de la Virgen de los Remedios de Cártama. SUR

¿Por qué la Ermita de la Virgen de los Remedios de Cártama permanece cerrada entre semana?

Vecinos denuncian que la clausura afecta a la devoción y al turismo, mientras el párroco asegura que se trata de una baja médica temporal de la sacristana y que el templo abre los fines de semana con voluntarios

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:32

La Ermita de la Virgen de los Remedios de Cártama, uno de los lugares de mayor devoción del municipio, permanece cerrada de lunes a viernes ... desde hace aproximadamente un mes. La razón es la baja médica de la sacristana encargada de su apertura y mantenimiento. Desde la parroquia se asegura que la medida es temporal, mientras que algunos vecinos se muestran indignados por las consecuencias que está teniendo en la vida del pueblo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  2. 2 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  4. 4 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  5. 5

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  6. 6

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  7. 7

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  8. 8 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  9. 9

    Estas son las empresas que compiten por ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga
  10. 10 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Por qué la Ermita de la Virgen de los Remedios de Cártama permanece cerrada entre semana?

¿Por qué la Ermita de la Virgen de los Remedios de Cártama permanece cerrada entre semana?