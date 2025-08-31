Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La pared original mozárabe de la ermita, con la hornacina y los arcos recuperados tras la restauración, donde antiguamente se situaba la Virgen de la Fuensanta. SUR

La Ermita de la Fuensanta de Pizarra recupera su esencia mozárabe y neogótica

La restauración, con una inversión de 300.000 euros, ha sacado a la luz elementos originales ocultos durante siglos y ha devuelto al templo su carácter único, donde conviven estilos de distintas épocas

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Pizarra

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:59

La Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, uno de los monumentos más queridos y emblemáticos de Pizarra, luce desde este verano un aspecto renovado ... que permite apreciar, como nunca antes, la riqueza de sus estilos arquitectónicos. El edificio ha recuperado elementos originales de su pasado mozárabe y neogótico que permanecían ocultos o deteriorados, devolviendo a la localidad un tesoro patrimonial único en el Valle del Guadalhorce.

