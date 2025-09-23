La empresa malagueña Vals Sport se hace con la gestión de la piscina cubierta de Cártama
El pleno municipal aprueba la concesión a la cadena de gimnasios, que suma su décimo centro en la provincia y el primero en el Valle del Guadalhorce
Cártama
Martes, 23 de septiembre 2025, 17:42
Tras más de dos años desde que la piscina cubierta de Cártama finalizara sus obras y sufriera varios retraso tras las licitaciones desiertas, el espacio ... deportivo ya tiene un nuevo encargado de poner en marcha este servicio. El encargado de concesionar el servicio de explotación del complejo acuático de la Ciudad Deportiva será la cadena malagueña de gimnasios Vals Sport, que suma su décimo centro en la provincia de Málaga, y el primero en el Valle del Guadalhorce.
Esta decisión se llevó a Pleno municipal el pasado viernes, y tras la votación pertinente se certificó el contrato de licitación a la empresa. De hecho, desde Vals Sport apuntan que esta noticia es «un hito fundamental» para la expansión de la propia cadena que a los centro de Cónsul, Teatinos, Ave María, Churriana, Ciudad Jardín, Herrera Oria, Juan XXIII, Limoneros y Los Guindos añadirá el de la localidad de Cártama.
Este proceso de licitación, con el que se ha obtenido la concesión de servicio de la zona de agua de la Ciudad Deportiva de Cártama, es para la compañía calificado como un «acuerdo histórica» que permitirá gestionar este espacio y transformarlo «en un espacio de referencia para la salud y el bienestar», reza el comunicado emitido por Vals Sport.
Por otro lado, recalcan que esta concesión es «un voto de confianza» a la experiencia y modelos de gestión de la corporación del sector: «Nuestro objetivo no es solo administrar las instalaciones, sino revitalizarlas por completo para que los ciudadanos de Cártama y sus alrededores tengan acceso a servicios deportivos de la más alta calidad», insisten.
Cabe recordar que el primer teniente de alcalde, Miguel Espinosa, explicó a SUR hace unos meses la imposibilidad de que el Ayuntamiento pudiera asumir directamente la gestión del recinto. En aquel momento, el concejal, atribuyó la situación a razones legales, ya que la ley limita la capacidad de contratación de personal en los ayuntamientos. «Esta instalación requiere al menos 22 trabajadores, y nosotros tenemos una tasa de reposición muy reducida. No podemos cubrir ese servicio con recursos propios», aclaró.
Actuaciones
Desde la entidad malagueña ya han empezado a avanzar las primeras actuaciones y novedades que tendrá el nuevo centro, al que definen como «mucho más que una piscina». Según explican, la zona de aguas será el corazón de un complejo deportivo que incluirá actividades acuáticas especializadas, zona fitness de última generación, clases dirigidas y actividades complementarias, así como programas para la familia y campamentos infantiles.
Asimismo, aunque todavía no hay confirmada una fecha exacta de apertura, desde Vals Sport aseguran que ya se encuentran trabajando para que el nuevo centro deportivo de Cártama abra sus puertas lo antes posible. Mientras tanto, invitan a la ciudadanía a seguir de cerca sus redes sociales y la página web valssport.com para no perder ninguna de las novedades sobre el lanzamiento.
