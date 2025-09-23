Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La piscina cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama. SUR

La empresa malagueña Vals Sport se hace con la gestión de la piscina cubierta de Cártama

El pleno municipal aprueba la concesión a la cadena de gimnasios, que suma su décimo centro en la provincia y el primero en el Valle del Guadalhorce

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:42

Tras más de dos años desde que la piscina cubierta de Cártama finalizara sus obras y sufriera varios retraso tras las licitaciones desiertas, el espacio ... deportivo ya tiene un nuevo encargado de poner en marcha este servicio. El encargado de concesionar el servicio de explotación del complejo acuático de la Ciudad Deportiva será la cadena malagueña de gimnasios Vals Sport, que suma su décimo centro en la provincia de Málaga, y el primero en el Valle del Guadalhorce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

