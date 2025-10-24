Denuncian retrasos en el proceso de incorporación de nuevos policías locales en Alhaurín de la Torre

Las críticas del Sindicato Profesional de Policías Municipales (Sppme), mayoritario en la plantilla de este Cuerpo suben de tono ante las carencias de personal en ... este servicio que, como afirma la organización, sufren de forma endémica.

Tras denunciar, el pasado verano, que, a consecuencia de la escasez de la plantilla, la propia Jefatura de la Policía Local debía de ser custodiada por un vigilante de seguridad privada, advierten de que, lejos de enmendarse el problema, la falta de recursos humanos adecuados queda clara con «más de 70 servicios desarrollados por personal ajeno y más de un centenar de turnos en los que el municipio ha contado sólo con dos policías de servicio».

Ante ello, y tras asegurar el equipo de Gobierno que se trata de una «situación puntual», la organización sindical reclama la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez Guerrero, argumentan, «por su manifiesta incapacidad para abordar el grave problema que afecta al colectivo y porque creemos que miente de forma reiterada a la ciudadanía».

De hecho, Sppme duda sobre los propios planes municipales de reforzar el servicio con la incorporación de más policías en el menor tiempo posible, para lo que ya se ha apuntado desde la Administración local que está en marcha el procedimiento para que haya 9 agentes más, con el objetivo de puedan incorporarse en 2026.

Estos plazos no son viables, al menos, a corto plazo, afirman desde el sindicato, al no estar todavía disponible la presentación de solicitudes para estas plazas, por lo que, sostienen, está prácticamente descartado que las personas que accedieran a estos puestos ingresen en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) en febrero, en el primer turno de los dos que tiene el centro para poner en marcha la formación, por lo que, como pronto, se incorporarían a las clases en septiembre, cuando arrancan de nuevo las clases, tal y como estima el sindicato. Solo después, podrían sumarse a la policía alhaurina.

Desde 2019

«La seguridad de la multitud de eventos no está garantizada dado que la misma está recayendo en empresas de seguridad privada y su ámbito de actuación es limitado. Creemos que esta situación no es para alardear de gestión sino todo lo contrario», resumen desde el Sppme que también sostiene que el escenario actual es fruto de una realidad que se vive desde, al menos, 2019, «cuando una famosa valla publicitaria, mandada retirar por el equipo de Gobierno, denunciaba la falta de agentes en el municipio». Aluden así a un cartel que intentó colocar el sindicato cuando, en ese momento, el municipio contaba con una población de 40.000 habitantes, frente a los casi 50.000 actuales.

Distanciamiento

El malestar sindical con respecto a sus superiores políticos es tal que acusan al edil Francisco José Sánchez Guerrero de «haber propiciado que el distanciamiento entre plantilla y equipo de Gobierno sea cada vez mayor, además de tener el honor de ser partícipe de la suspensión de la festividad del patrón de la Policía Local». Tampoco se libra el alcalde, Joaquín Villanova, de los reproches, ya que el Sindicato Profesional de Policías Municipales le echa en cara que sus intentos para desacreditar a sus representantes en Alhaurín de la Torre, lejos de lograr este fin, «han servido para reforzar su posición dentro del colectivo, tal y como lo demuestran las muestras de apoyo recibidas desde la plantilla».

Planes municipales

Sobre las denuncias sindicales, los responsables del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se limitan a aclarar, conforme a la respuesta facilitada por fuentes del Gobierno local, que la celebración del día del patrón no se hizo porque «había alerta por lluvias, y el jefe de la Policía Local estaba de baja», además de indicar que, en cualquier caso, el festejo no está suprimido, ya que, simplemente, se ha pospuesto.

En cuanto a la incorporación de plazas, puntualizan que las gestiones siguen su curso, con una modificación en el Boletín Oficial de la Provincia, relativa a un puesto de movilidad, por lo que, como se precisa, «en breve se abrirá el plazo para la presentación de oferta de los candidatos, en cuanto la publicación del resto de los boletines, esté concluida».