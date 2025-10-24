Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Valla publicitaria que trató de colocar el sindicato Sppme, finalmente, retirada, en 2019. SUR

Denuncian retrasos en el proceso de incorporación de nuevos policías locales en Alhaurín de la Torre

El sindicato Sppme reclama la dimisión del Concejal de Seguridad Ciudadana por su «manifiesta incapacidad» para revertir la escasez de la plantilla que, critican, ha llevado a «más de 70 servicios desarrollados por personal ajeno y un centenar de turnos con solo dos agentes»; el equipo de Gobierno defiende que trabaja para aumentar las plazas del Cuerpo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:59

Comenta

Las críticas del Sindicato Profesional de Policías Municipales (Sppme), mayoritario en la plantilla de este Cuerpo suben de tono ante las carencias de personal en ... este servicio que, como afirma la organización, sufren de forma endémica.

