Rafael y Adrián Torralvo tienen 36 y 31 años y están al frente de Inmetol. A.J.G.

Dos hermanos de Antequera montan pasarelas de más de 100 metros por toda España

Inmetol, la empresa que trabaja en la M-40 de Madrid y que prevé facturar 5,2 millones de euros con más de 50 trabajadores

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:54

Comenta

Los hermanos Rafael y Adrián Torralvo López, de 36 y 31 años, crecieron en la empresa familiar de Antequera y decidieron crear su propia firma, ... Inmetol, de calderería, estructuras metálicas y mecanizado industrial que prevé facturar 5,2 millones de euros este año y tiene más de 50 empleados. Entre sus trabajos, están especializados en grandes pasarelas de más de 100 metros y 150 toneladas como la que acaban de colocar en la carretera M-40 de Madrid.

