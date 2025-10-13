Dos hermanos de Antequera montan pasarelas de más de 100 metros por toda España

Los hermanos Rafael y Adrián Torralvo López, de 36 y 31 años, crecieron en la empresa familiar de Antequera y decidieron crear su propia firma, ... Inmetol, de calderería, estructuras metálicas y mecanizado industrial que prevé facturar 5,2 millones de euros este año y tiene más de 50 empleados. Entre sus trabajos, están especializados en grandes pasarelas de más de 100 metros y 150 toneladas como la que acaban de colocar en la carretera M-40 de Madrid.

Inmetol está expandiéndose por toda España ya que su especialización en la creación de grandes estructuras les ha llevado a recibir diferentes encargos: la fabricación y montaje de estructuras metálicas de 700 toneladas para la nave de Airzone en el Parque Tecnológico de Málaga; la fabricación y montaje de la estructura de la torre-radar para la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en la base del Ejército en Almagro; el desarrollo de calderería para la modernización del regadío de las marismas de Guadalquivir y zonas de Galicia; o la renovación completa de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) en los Pilones en Málaga.

Una industria de Antequera, Inmetol, que estas semanas ha puesto su pica en la capital española con la gran pasarela en la M-40 que es fruto de su trabajo en las naves que tienen en el Parque Empresarial de Antequera (PEAN). Unas instalaciones situadas junto al centro de distribución de Mercadona, Lumon o las inminentes Leroy Merlin o Ikea.

Radicada en la calle Asturias número 10, Inmetol S.L. (Industria Metalúrgica Torralvo López) es una empresa familiar que tiene 45 trabajadores fijos entre los que desempeñan su labor en la oficina técnica, ingenieros, administración, contabilidad, almacén y fabricación. Después llega a contratar los servicios de otras empresas para desarrollar trabajos de gran calado, con los que puede llegar a 65 y 70 empleos en total.

De comenzar a trabajar en la comarca de Antequera dio el salto a prestar servicios por todo el territorio nacional, con una facturación de 3,2 millones de euros en 2024 que prevén llegar a los 5,2 millones de euros en este 2025, lo que la convierte en una empresa referente de la provincia que fabrica, genera empleo y riqueza en la zona.

Entre máquinas

De niños recuerdan que su abuelo Rafael Torralvo «estaba trabajando en la Azucarera y cuando cerró, decidió montar los Talleres Torralvo», donde empezaron a trabajar su padre y sus tíos. Crecieron entre máquinas: «Nuestro verano era allí con mi abuelo y con mis tíos. Disfrutábamos y veíamos cómo se hacía el trabajo, que la mejor manera de realizar un trabajo es verlo: es la mejor experiencia».

En 2017 decidieron empezar a probar por su propia cuenta: «Era una idea que nosotros teníamos de hace tiempo y empezamos a plasmarla. Nuestra intención era crecer y coger trabajos de envergadura con relevancia y poco a poco, pues nos ha llevado a donde estamos hoy».

Creen en la formación profesional y en los trabajos especializados, aunque les cuesta encontrar trabajadores. Así, a los jóvenes les recomiendan: «Que se formen y que con un trabajo como el nuestro, nunca les va a faltar trabajo. Se necesitan soldadores, torneros o montadores». Es una empresa malagueña más allá de las multinacionales.