Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El actual solar, donde se encontraba el Grupo Residencial 'El Molino' y que ahora quiere expropiar el Ayuntamiento. SUR

Los terrenos de la antigua zona residencial 'El Molino': un conflicto que persiste tras tres décadas en Cártama

Hace más de 30 años, los vecinos fueron desalojados debido a fallos estructurales en sus viviendas. Hoy, la expropiación de los terrenos sigue generando disputas por las disparidades en las compensaciones económicas

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:29

Lo que comenzó con la promesa de un hogar se convirtió en un largo proceso judicial, y ahora, en una nueva batalla: la expropiación de ... los terrenos. Tres décadas después de que los vecinos del Grupo Residencial 'El Molino' en Cártama fueran desalojados por fallos estructurales, el conflicto sigue dividiendo a la comunidad. A pesar de los años transcurridos, las tensiones persisten, y la desigualdad en las compensaciones se mantiene como el principal punto de enfrentamiento entre los afectados y el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los terrenos de la antigua zona residencial 'El Molino': un conflicto que persiste tras tres décadas en Cártama

Los terrenos de la antigua zona residencial &#039;El Molino&#039;: un conflicto que persiste tras tres décadas en Cártama