El día de fiesta local en Antequera se vista con misa y procesión a los Remedios

Antequera vive hoy, fiesta local, la festividad de su Patrona Mariana, la Virgen de los Remedios, que esta tarde saldrá en procesión a las 20 ... horas, tras la misa previa a las 19 horas.

Tras la novena, el cofrade Juan Antonio Vegas García le rezó en la víspera del 8 de septiembre, compartiendo su devoción y don de oratoria cofrade. Mostró su responsabilidad al «ser la voz de Antequera, la muy noble, la muy leal, de la que tú eres alcaldesa perpetua y por la que ante Dios intercedes». Pidió «por todos aquellos que pasan por un bache en su salud, especialmente por aquellos que miran cara a cara a la muerte luchando contra la enfermedad. Intercede ante Dios para ser el Remedio que buscan».

Misa y procesión

A las 19 horas se celebrará una misa en su templo de calle Infante don Fernando para que sobre las 20 horas, parta la procesión, que recorrerá: Infante don Fernando, Lucena, Cantareros, San Luis, Infante Don Fernando y regreso a su templo.

Se contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música la Vera Cruz de Almogía, así como en el cortejo participará la Corporación Municipal con el alcalde y el Pendón de la ciudad al frente.