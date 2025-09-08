El día de fiesta local en Antequera se vista con misa y procesión a los Remedios
Tras la novena, este lunes, saldrá a las 20 horas por el centro de la ciudad
Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:49
Antequera vive hoy, fiesta local, la festividad de su Patrona Mariana, la Virgen de los Remedios, que esta tarde saldrá en procesión a las 20 ... horas, tras la misa previa a las 19 horas.
Tras la novena, el cofrade Juan Antonio Vegas García le rezó en la víspera del 8 de septiembre, compartiendo su devoción y don de oratoria cofrade. Mostró su responsabilidad al «ser la voz de Antequera, la muy noble, la muy leal, de la que tú eres alcaldesa perpetua y por la que ante Dios intercedes». Pidió «por todos aquellos que pasan por un bache en su salud, especialmente por aquellos que miran cara a cara a la muerte luchando contra la enfermedad. Intercede ante Dios para ser el Remedio que buscan».
Misa y procesión
A las 19 horas se celebrará una misa en su templo de calle Infante don Fernando para que sobre las 20 horas, parta la procesión, que recorrerá: Infante don Fernando, Lucena, Cantareros, San Luis, Infante Don Fernando y regreso a su templo.
Se contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música la Vera Cruz de Almogía, así como en el cortejo participará la Corporación Municipal con el alcalde y el Pendón de la ciudad al frente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.