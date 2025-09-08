Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La víspera se celebró con una oración en su templo A.J.G.

El día de fiesta local en Antequera se vista con misa y procesión a los Remedios

Tras la novena, este lunes, saldrá a las 20 horas por el centro de la ciudad

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:49

Antequera vive hoy, fiesta local, la festividad de su Patrona Mariana, la Virgen de los Remedios, que esta tarde saldrá en procesión a las 20 ... horas, tras la misa previa a las 19 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  2. 2 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  3. 3 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  4. 4 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  5. 5 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  6. 6 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  7. 7 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  8. 8 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  9. 9 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  10. 10 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El día de fiesta local en Antequera se vista con misa y procesión a los Remedios

El día de fiesta local en Antequera se vista con misa y procesión a los Remedios