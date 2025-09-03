Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tomás y Rosario, reencuentro tras el día de la cartera A.J.G.

Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

El hombre de 75 años no se percató hasta que la dependienta del puesto de pan de Santiago se la llevó a su casa

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:23

Tomás, un jubilado de 75 años, fue a comprar el pan como cada día a la Panadería Santiago del Barrio Girón, pero esta vez se ... dejó olvidada la cartera con los 900 euros de la pensión recién cobrada del banco. Horas más tarde, la dependienta que le atendió, encontró una cartera abandonada en el mostrador de la panadería. Miró dentro, donde encontró el DNI del hombre que había comprado pan por la mañana junto a una gran cantidad de dinero y decidió devolvérsela a su casa, donde el pensionista se percató que la había perdido esa mañana.

