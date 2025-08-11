Declarado un incendio forestal en Ronda

Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga, en este caso en el término municipal de Ronda. El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de ... Andalucía ha comunicado a las 15.25 horas de la declaración de un incendio forestal en un paraje del término municipal rondeño.

Los profesionales del Infoca ya trabajan en la zona. Han movilizado un helicóptero semipesado, una autobomba, tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.

La jornada de incendios en Andalucía está marcada por un nuevo fuego registrado en Tarifa, sólo dos días después de otro fuego en el mismo municipio gaditano. Las llamas se han iniciado en el paraje Sierra de la Plata y la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia situación operativa 1 del Plan Infoca. Además, hay otro incendios forestal activo en Villanueva de los Castillejos (Huelva).